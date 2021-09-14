知乎低糖月餅怎變「瀉藥」？ 代糖概念玩砸了

中秋節臨近，各地月餅生產企業抓緊加工製作月餅，供應市場。圖為河北省石家莊市藁城區九門回族鄉黃莊村一家月餅生產企業。（新華社）

「知乎月餅吃了拉肚子」相關話題持續發酵。知乎官方帳號日前發布道歉聲明，並表示已經聯繫召回所有月餅。事件也讓大眾再次關注「代糖」、「無糖」概念包裝下的產品，是否真的健康？

北京 商報報導，「沒想到『知乎謝邀』（瀉藥）以這種方式上了熱搜。」一位網友調侃道。據悉，知乎月餅是知乎贈送給優質用戶的中秋月餅，但不少用戶食用後出現腹瀉等症狀，原因是月餅把「占總重約20%的糖分，全都換成了糖醇」。

包裝顯示，知乎月餅使用了麥芽糖醇液、赤蘚糖醇、山梨糖醇液等糖醇代替糖，但有科普博主發文稱，加工廠設計的低糖月餅配方有問題，「一般麥芽糖醇吃20克就能讓敏感的人腹瀉」。

知乎官方帳號則回應，知乎月餅選擇了加工廠提供的低糖配方，產品雖符合食品行業相關質量標準，卻忽略用來替代蔗糖的麥芽糖醇可能會導致部分人不耐受，目前已經聯繫召回所有月餅。

營養師表示，麥芽糖醇是一種代糖，腸胃較弱或一些特定人群食用後，易引起腹瀉。如今隨著大健康消費風向，市面上逐漸興起各類「代糖」食品，宣稱以代糖成分代替糖，並以「健康低糖」為主要宣傳賣點。

不過，今年8月上海疾控發佈的關於代糖食品的文章中提到，代糖食品不等於健康食品，食用含代糖食品可能會擾亂新陳代謝。經常食用代糖食品的危害包括擾亂腸道菌群平衡、患2型糖尿病 風險增高、肥胖 風險增高。

另有經濟學家認為，「低糖」概念或許只是商家的一種營銷噱頭。