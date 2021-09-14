「女博士報考社區幹事」上熱搜 27歲的她：工作不分大小

27歲女博士研究生胡曉依報考武漢社區幹事崗，引發網友熱議。(取材自長江日報)

「念到博士跑去考社區幹事」是浪費教育 資源還是追求自我？中國 一名27歲女博士近日報考社區幹事，「大材小用」引發熱議，有人表示不理解，認為如果只想服務基層，只需要本科學歷就夠了，不需要讀到博士；但也有人力挺稱「支持這樣有學識的青年腳踏實地、到群眾中去。」

長江日報報導，中國地質大學27歲女博士研究生胡曉依的專業是「行星地質與比較行星學」，明年將畢業。今年8月，她選擇報考武漢東湖高新區面向社會公開招聘的社區幹事崗。

胡曉依表示，沒有想到自己報考社區幹事會帶動網友對行星地質學專業的興趣。她認為，博士研究生報考社區幹事並非大材小用。青年既要仰望星空，也要腳踏實地，工作 不分大小，能做自己比較喜歡的工作最好，在社區工作，一樣可以有所作為。

對於網友熱烈討論「博士考基層」，華中師範大學社會學教授梅志罡認為，人才是需要透過工作實踐來檢驗的，而非簡單的學歷衡量。

梅志罡指，每個人都有自己的追求，社會提供了什麼，我們想做什麼？社會是多元化的，需求也是多元化的。此外，現在基層工作越來越複雜，要求越來越高，社會各界對社區工作者這個崗位要摘下「有色眼鏡」。事實上，基層紛繁複雜的事務，有利於青年人才快速成長，高端人才也應到基層、到一線歷練。

報導指出，梅志罡打了個比方，大學培養出來的人才相當於是一碗素麵，走上社會，就是給素麵添加原料，成為雞蛋麵、炸醬麵等等，讓人才更好發揮作用。

「大家要抱著寬容、包容的心態，去理解別人的選擇。」梅志罡說，我們不要固化人才觀、成才觀，需要改變人才觀成才觀，尊重個人選擇，讓整個社會的活力、張力充分激發出來。