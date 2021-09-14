福建Delta怎麼了？中國「鞋都」莆田市疫情突爆

(歐新社)

「在中秋與『十一』之前，扛得住Delta來襲嗎？」中國 著名的「鞋都」福建省莆田市，從上個周末以來Delta病毒感染的疫情 破口，截至14日為止確診人數76例，其中兩條感染傳播鏈，分別在當地的一所小學和鞋廠，由於短時間內就迅速向外擴散，臨近的廈門、泉州目前都有確診病例，讓原本正期待中秋連假的民眾，再度陷入疫情封鎖的緊張態勢。莆田市令人措手不及的疫情傳播，發生什麼問題？緊接著中秋假期和中國十一連假即將到來，大規模跨省移動的出遊活動，正面臨新一輪疫情的難關。

中國福建省莆田市的疫情，從9月10日發現確診病例後，截至14日為止已知有76人確診，根據中國防疫 官方的判定，是境外輸入的Delta病毒所引發的本土疫情。

圖為福建醫護動員救災。(美聯社)

目前莆田市有已多處列為中高風險地區，包括疫情爆發點的莆田仙遊縣楓亭鎮、郊尾鎮、賴店鎮和園莊鎮。而被匡列高風險區的楓亭鎮，最讓外界憂心的是其傳播鏈已在當地的小學和鞋廠擴散。

根據莆田市的疫調資料，9月10日確診的零號病例，為現年38歲、從新加坡入境的男子。該男於8月4日從新加坡入境廈門後先隔離了14天，接著又轉往莆田市仙遊縣隔離7天，但沒想到隔離完畢回家自主健康檢測後，相隔多時在9月10日才確診陽性，而後男子一家四口中，就讀小學的一對兒女分別確診，並且在就讀的楓亭鎮鋪頭小學擴散開來；同時妻子工作的協勝鞋廠，也發現多人感染的病例。

截至目前為止，楓亭鎮鋪頭小學已有18人感染、協勝鞋廠已知至少13人感染，由於鞋廠員工家庭裡也有不少學童就讀鋪頭小學，官方已經緊急關閉學校和鞋廠，嚴防疫情繼續擴大。只是令防疫專家困惑的是，從新加坡入境的男子為何相隔一個多月才檢測出陽性？是出現罕見的「超長潛伏期」、還是感染另有源頭？目前中國衛健委也都還沒有100%把握的準確說法。

莆田一位民眾接受檢測。(美聯社)

由於兩條傳播鏈分別發生在低年齡層的小學、人群密集和流動性大的鞋廠，突如其來的疫情破口，讓莆田市官方一時措手不及，特別是因為莆田當地已經許久沒有再傳出疫情，甚至已有「脫口罩生活」的日常景象，官方先緊急進行區域封鎖「把人給按下來，停止流動」的做法，一時之間也讓一些當地民眾感到錯愕與不適應。

值得注意的是，莆田市有287萬人口，從8月26日到9月10日，從莆田出省的人數初步統計已達3萬人，目前認為廣州、深圳、南昌等城市是這些出省人口的主要目的地。在疫情發生後，已經向各省份發出了協查函、並展開排查工作，目前包括四川成都、眉山；廣東珠海、佛山、惠州等各級政府也陸續要求來自莆田市仙遊縣的人應主動報備。

莆田的地理位置，長期以來就是閔東連接閩南地區的政治、文化中心。莆田北臨福州市、南接泉州市與廈門市、隔著台灣海峽就是台灣中部。考量到中國東南沿海各城市稠密的人口密度、每日物流、通勤通學等高度的人員移動，也讓這次的疫情外溢問題更令人憂心。

「中秋、國慶假期將至，倡議市民就地過節，不提倡聚集和聚會，尤其是大規模的聚集和聚會。公眾在出行之前，要瞭解目的地區的疫情風險等級，非必要不前往中高風險地區和涉疫地區。近期，如非必要也不要前往福建省莆田市等中高風險地區所在城市旅行及出差。」

隨著中秋節與十一假期將近，人潮的大規模移動也成了現階段最可能的防疫破口。目前中國已有多個行政區的疫情防控工作指揮部發出公告，鼓勵民眾能夠「就地過節」，亦有民營企業採取「錯峰放假」、「增發假日津貼」等方式，希望有效減少人員移動。

示意圖，此為北京民眾。 (歐新社)

而至於本次爆發疫情，也讓過往被稱為「鞋都」的莆田市經濟受到重創。根據報導，莆田市有4,200多家製鞋廠，相關從業人員多達50萬人，2019年鞋業產值估計超過千億元人民幣，更在中國成品鞋市場擁有近10%的佔有率。

除了其中不乏多家知名球鞋品牌如NIKE Air Jordan系列等代工廠之外，也因為當地的代工技術，許多鞋廠也在製造「高仿假鞋」，讓「莆田鞋」成為「盜版鞋」的代名詞。不過從2019年開始，受到中美貿易戰加上海外疫情影響，莆田鞋業的出口整體已呈現下降趨勢。

當再度碰上這次莆田爆發的疫情，大多數鞋廠都已宣布停工。除了工廠必須面對工人支薪、庫存銷售壓力，也有網友留言哀號，不只鞋廠停工，連當地物流業都受到影響，對當地整體產業經濟都是一記重創：

「今晚的彈簧鞋沒了，因為莆田疫情，工廠停工，快遞也發不了...」

另一方面，廈門也受莆田疫情影響，其在這波疫情裡的首宗病例於13日被發現，而該病例便是與莆田市確診者有密切接觸。對此，當局除了公佈該確診病例的活動足跡、將4個區域列為高風險地區，也陸續宣布幾個重點措施，包括廈門六個區域的學校學生將暫緩入校，啟動線上教學，且從14日開始，全廈門市將暫停接種疫苗，但並未說明之後具體的接種時間。

圖為一個月前還風平浪靜的蒲田秀嶼港區。 (新華社)

此外，為防止疫情持續擴散，廈門按級將相關受影響區域分成封控區、控管區、和防範區。儘管不同的區域防疫嚴格程度有些微差別，但原則上一樣遵守「非必要，不離廈」的指南，若在14日0時開始需要離開廈門者，則需要附上健康碼以及48小時之內的檢測證明。此外，全廈門各個場所需要控管人流，以及執行實名登記等等。

目前，截至14日早上9點，廈門已新增32例確診病例，超過莆田的24例。不少網友也在微博自嘲：「一覺醒來，廈門都32了？」、「一覺醒來，身處高風險地區？」、「一覺醒來，全員核酸。」而這波疫情不僅影響後續的中秋連假和十一連假，也讓面臨高考的學生跟著哀嚎：

「又停課了，直接高四吧！比別人的高三少兩個月，要怎麼考？」

因為新一輪疫情的突襲臨近假期，本來因為嚴控之後今年開始逐漸復甦的中國境內旅遊，現在又面臨病毒不可知的變數，在中國網路社群上還有對疫情疲乏的網友不耐地說：「行程表都做起來了，結果福建發生疫情，沒完沒了嗎？要夾縫中旅遊嗎？」

而關於這波疫情的防控，許多中國民眾期望能在中秋之前、或至少十一連假前能夠平息，不過延就疫情的南開大學學者黃森忠認為，這一輪屬於「中等規模」的感染，推估要在10月初才會得到有效控制。