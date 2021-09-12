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整治飯圈 微博、抖音等14社群平台將聯合懲戒

中國新聞組／北京12日電

中國網信辦今年8月底發表通知，宣布取消明星藝人榜單等十項措施後，中國對於「飯圈」亂象治理更進一步。中國演出行業協會昨天發起《構建清朗網絡文化生態自律公約》，包含微博、抖音等14家平台將對嚴重違規帳號實施聯合懲戒並封號。

德國之聲中文網報導，該自律公約提到，「以積極健康、具有正向價值、有益於精神文明建設作為內容推薦準則，反對唯流量至上。不以數據、流量作為主要評價標準，拒絕以重複刷量、刷單等方式進行虛假炒作； 拒絕為違法違規、失德失範的演藝人員提供展示、傳播機會。」

該公約也指出將加強對文娛領域相關帳號、評論、彈幕的管理，對發布含有違規內容的帳號予以限流、禁言、清理。包括以為明星宣傳、拉銷量、打榜等名義召集明星粉絲進行集資、煽動或組織明星粉絲擾亂正常社會秩序等內容。

該公約指出，在保護用戶隱私信息的前提下，對嚴重違規帳號、違規線索等信息進行跨平台共享，實施聯合懲戒。演藝人員或其經紀公司、工作室在網絡平台上出現違法違規、失德失範言行，平台應及時向演藝人員行業道德自律組織報告，積極推動線上線下聯合自律。

聯合發起自律公約的平台還包括愛奇藝、嗶哩嗶哩、快手、優酷、小紅書等。中國演出行業協會表示：「為維護社會清朗的網絡空間環境，加強網絡文化內容建設，企業應將主管部門的管理要求轉化為更具主動性的自我約束。」

據報導，男星吳亦凡因涉嫌強姦罪被批捕，作品遭全面下架。中國中共中央宣傳部在9月初印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求遏制資本不良牟利、抵制天價片酬，並嚴厲查處偷逃稅行為，規範明星廣告代言。

在吳亦凡等演藝明星接連因醜聞遭封殺後，中共中央紀律檢查委員會和中國國家廣播電視總局在上個月發布聲明，要「嚴格執行演藝人員行為準則，絕不為違法失德藝人提供出鏡發聲機會，對於失德失範行為表示零容忍」。

中國 吳亦凡 中共

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