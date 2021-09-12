北京152培訓機構列「白名單」

經過月餘對培訓補習機構的整頓，北京 市教委昨日公布首批學科類校外培訓機構「白名單」，共152家機構上榜，包括新東方、學而思、學大教育等。官方同時還公示各教育機構辦學許可證號和學費監管帳戶等信息。

據北京市教育委員會政務微信 公眾號消息，自今年8月下旬以來，北京各區陸續公布義務教育階段學科類校外培訓機構「白名單」，即在辦學資質、辦學行為、資金監管、疫情防控等方面，符合規范要求的非營利性學科類校外培訓機構名單，現將各區公布的情況予以歸集，對家長關注的事項提示如下：

1.學科類校外培訓機構應取得教育行政部門頒發的辦學許可證以及經審核批准恢復培訓的相關標識。

2.學科類校外培訓機構提供的合同應是教育部 和有關部門聯合印發的《中小學生校外培訓服務合同(示範文本)》。

3.學科類校外培訓機構收費標準應對外公示，按照《北京市學科類校外培訓機構預收費管理辦法(試行)》規定，一次性收費不超過三個月或60課時，按周期收費和按課時收費同時進行的，選擇收費時段較短的方式。優先選擇先培訓後收費的機構。

4.學科類校外培訓機構辦學承諾書應在辦學場所顯著位置張貼，對教師任職資格信息、不超綱超前培訓、培訓時間不得與中小學校教學時間相沖突，線下培訓結束時間不晚於晚上8時30分、不留作業、納入資金監管等進行公開承諾。