王者榮耀入選亞運 中國整治網遊 恐扼殺電競選手

王者榮耀入選杭州亞運會的電競比賽項目。（取材自環球時報）

亞洲奧林匹克理事會8日公布八款入選2022年杭州亞運會的電競比賽項目，其中包括「傳說對決（王者榮耀海外版）」等遊戲。由於正值中國 強力執行未成年人「防沉迷網遊」，引來輿論質疑「政策跟不上潮流」、「恐難從小培養選手」。也有電競人士認為，遊戲與電競本有區別，培養選手與防止未成年人沉迷網遊之間並不衝突。

紅星新聞報導，亞洲奧林匹克理事會（OCA）官網8日公布八款入選2022年第19屆杭州亞運會的電競比賽項目，其中包括「傳說對決（王者榮耀海外版）」、「刀塔2」、「夢三國2」、「FIFA」、「爐石傳說」、「英雄聯盟」、「PUBG手游版（和平精英）」和「街霸5」等。

由於公布時刻正值中國官方強力整治未成年人沉迷網絡遊戲期間， 多個國內知名電競賽事要求選手需滿18周歲才能參加比賽。有網民質疑，電競選手需要從小培養，國家又嚴格限制了未成年人網遊的時間，可能因此造成電競選手斷層，扼殺了中國電競運動及產業的發展。

報導引述國內某高校電競專業學生小惠表示，一般來說，電子競技選手的黃金年齡是16歲到20歲，且從12歲或者13歲就要開始進行系統性的遊戲訓練，整個電競行業也是以青訓為核心進行運轉的。

重慶市電子競技協會成員李先生則認為，電子競技應優先服務於成年人，由成年人的經驗去引導未成年人認識電競。且遊戲與電競是有區別的。也許防沉迷相關政策對俱樂部或希望孩子打職業的家長有衝擊，但它更多的是讓這個行業有所規範。

另環球時報引述美國波士頓 大學「每日自由新聞報」網站8日一篇文章指出，中國最近下發嚴格限制未成年人玩網絡遊戲時間的通知，在英語媒體對該新規的相關描述中，存在著一種壓倒性的偏見。與2011年南韓通過類似立法時的報導相比，這種充斥著「打壓」和「加強控制」等詞彙的偏見就更加明顯。作者尼克·斯佩蘭薩說，他不完全認同中國政府的做法，但這並不意味著他認同西方媒體不公平和恐華式的描述。