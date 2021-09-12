福建莆田24人疑染Delta 人車不得進出

仙遊縣出現新一波疫情，路上一片冷清。（取材自微博）

福建莆田爆發本土疫情 ，截至昨日下午6時，當地累計24例核酸檢測 陽性。當地會發現疫情，是10日莆田市在對仙遊縣楓亭鎮一小學在校學生新冠病毒核酸檢測時，發現兩名學生核酸檢測結果呈陽性。此外，此次疫情初步判定為Delta病毒株引起。

受疫情影響，莆田發布通告：在莆人員原則上非必要不離開本市。莆田汽車站即日起暫停所有省、市際班車，同時莆田市公交集團宣布所有跨地市客運線路亦全部停運。至於仙遊縣，9月11日開始，仙遊縣兩客一危、公交、出租車（含網約車）車輛全部暫停營運、仙遊汽車站關閉；楓亭鎮封閉地區禁止車輛進入，途經車輛必需繞行；楓亭高速路口允許車輛出高速進仙遊、禁止車輛進高速；仙遊火車站停止辦客（禁止上客、下客）。當地稍早前已宣布暫停運行所有公交車輛，並且關停所有電影院、足浴店等人員密集經營場所。

據媒體綜合報導，根據此前仙遊縣應對新冠肺炎疫情工作 指揮部辦公室的通報，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某傑導致的傳染鏈條。

這名新加坡人員在8月4日進入廈門集中隔離14天後，三次檢測均為陰性，但在9月10日，核酸檢測結果呈現陽性。從其入境至發現核酸檢測結果呈現陽性，中間間隔了38天。

昨天下午，福建省莆田市人民政府新聞辦公室召開記者會，通報疫情防控最新情況。截至昨日下午6時，福建莆田此輪疫情累計報告24例核酸陽性，其中確診病例6例、無症狀感染者18例。中國國家衛生健康委已派出工作組赴福建莆田市指導疫情處置工作。

根據流調結果，判定當地仙遊縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區為中風險區，仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區、麟山村為高風險區。當局目前已把本次疫情19個相關病例的標本送福建省疾控中心基因測序，結果初步判定為Delta病毒株，基因測序預計二至三天內出爐。