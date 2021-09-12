我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

福建莆田24人疑染Delta 人車不得進出

中國新聞組／福州12日電
仙遊縣出現新一波疫情，路上一片冷清。（取材自微博）
仙遊縣出現新一波疫情，路上一片冷清。（取材自微博）

福建莆田爆發本土疫情，截至昨日下午6時，當地累計24例核酸檢測陽性。當地會發現疫情，是10日莆田市在對仙遊縣楓亭鎮一小學在校學生新冠病毒核酸檢測時，發現兩名學生核酸檢測結果呈陽性。此外，此次疫情初步判定為Delta病毒株引起。

受疫情影響，莆田發布通告：在莆人員原則上非必要不離開本市。莆田汽車站即日起暫停所有省、市際班車，同時莆田市公交集團宣布所有跨地市客運線路亦全部停運。至於仙遊縣，9月11日開始，仙遊縣兩客一危、公交、出租車（含網約車）車輛全部暫停營運、仙遊汽車站關閉；楓亭鎮封閉地區禁止車輛進入，途經車輛必需繞行；楓亭高速路口允許車輛出高速進仙遊、禁止車輛進高速；仙遊火車站停止辦客（禁止上客、下客）。當地稍早前已宣布暫停運行所有公交車輛，並且關停所有電影院、足浴店等人員密集經營場所。

據媒體綜合報導，根據此前仙遊縣應對新冠肺炎疫情工作指揮部辦公室的通報，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某傑導致的傳染鏈條。

這名新加坡人員在8月4日進入廈門集中隔離14天後，三次檢測均為陰性，但在9月10日，核酸檢測結果呈現陽性。從其入境至發現核酸檢測結果呈現陽性，中間間隔了38天。

昨天下午，福建省莆田市人民政府新聞辦公室召開記者會，通報疫情防控最新情況。截至昨日下午6時，福建莆田此輪疫情累計報告24例核酸陽性，其中確診病例6例、無症狀感染者18例。中國國家衛生健康委已派出工作組赴福建莆田市指導疫情處置工作。

根據流調結果，判定當地仙遊縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區為中風險區，仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區、麟山村為高風險區。當局目前已把本次疫情19個相關病例的標本送福建省疾控中心基因測序，結果初步判定為Delta病毒株，基因測序預計二至三天內出爐。

疫情 檢測 工作

上一則

剛入學5天 江蘇15歲少年被同學歐死…父：能有多大仇？

下一則

山東重點中學老師涉性侵多名女生 自拍過程留鐵證

延伸閱讀

橙縣首例5歲以下兒童感染新冠死亡

橙縣首例5歲以下兒童感染新冠死亡

福建莆田爆疫情 現24例陽性 初判為Delta毒株

福建莆田爆疫情 現24例陽性 初判為Delta毒株
強推打疫苗…拜登為堵疫情 更為救經濟

強推打疫苗…拜登為堵疫情 更為救經濟
台本土、死亡都+0 裝修工夫妻皆為Delta變異株

台本土、死亡都+0 裝修工夫妻皆為Delta變異株

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
女富商段偉紅傳已被中國政府拘留。（取材自百度百科）

失蹤女富豪前夫出書 爆溫家寶、習近平紅色貴族內幕

2021-09-05 02:29
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市