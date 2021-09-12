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付9.9萬彩禮才知女友已當奶奶 河南小伙婚不結了：退錢

中國新聞組／北京12日電
鄰居爆料程姓女子已經當奶奶了。（取材自河南廣播電視台）
鄰居爆料程姓女子已經當奶奶了。（取材自河南廣播電視台）

河南新鄉一名29歲男子稱認識了半年的女友拿著9.9萬人民幣（人民幣，下同，約1.5萬美元）彩禮錢消失了，打聽後才知道聲稱28歲的女友實際年齡大了十歲，而且居然已經當奶奶，還有了孫女。男子無法接受事實，火大決定婚不結了，並要求女方退彩禮錢。

河南廣播電視台民生頻道報導，29歲小丁和程姓女友交往覺得情投意合，兩人論及婚嫁，小丁給了對方9.9萬彩禮錢。

38歲的程姓女子外表時髦，像20多歲。（取材自河南廣播電視台）
38歲的程姓女子外表時髦，像20多歲。（取材自河南廣播電視台）

「在沒給彩禮錢時，兩人其實聊得特別好。」小丁姊姊說，但小丁給錢後，程女逐漸變得冷淡，打電話時總是各種理由推辭。

後來，小丁聽鄰居說，程女將近40歲，有一個十七八歲的兒子已經結婚，連孫子都有了。知道事實的他表示特別後悔：「現在我知道她是個什麼情況了。」小丁不能接受這門婚事，要求程女退還彩禮錢，女友拿了9.9萬彩禮錢後卻搞消失。

覺得受騙的小丁找到程女家人，但對方表示從沒有見過這筆錢，並稱談戀愛是你情我願與年齡無關。

事情鬧大後，程女終於露面，表示確實有拿彩禮錢，但她只收了9.5萬彩禮，不是9.9萬元，因為錢被自己花了一些，只能籌錢還給小丁。被問到為什麼之前一直不出面，程女說是自己嫌丟人，另外她確有一個一歲多的小孫女。

報導指出，律師表示：「交付了大額的彩禮，雙方也沒有領結婚證，也沒有共同生活，應該返還全部或大部分彩禮錢。」封丘縣潘店鎮派出所所長表示，女方若構成婚姻詐騙，將追究其法律責任。

程女說彩禮錢只收了9.5萬。（取材自河南廣播電視台）
程女說彩禮錢只收了9.5萬。（取材自河南廣播電視台）
小丁付了彩禮錢卻發現女方條件跟他想像地有差，覺得後悔。（取材自河南廣播電視台）
小丁付了彩禮錢卻發現女方條件跟他想像地有差，覺得後悔。（取材自河南廣播電視台）

河南 詐騙

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