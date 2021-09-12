高考623分外賣小哥錄取名校 目標三年讀完大學

王威在湖北家鄉擔任外送員。（取材自封面新聞）

退學四年後，26歲的外賣員王威再一次參加高考 ，以623分高分錄取西南財經大學；他這幾年輾轉北京 、廣東、湖北多地，一邊工作 謀生，一邊攢錢準備考試，談起大學的規畫，王威坦言，「存在年齡上的壓力，計畫三年內把大學讀完」。

封面新聞報導，王威來自湖北襄陽，2013年他第一次參加高考，錄取中國農業大學。大二時他開始沉迷遊戲，後來因為掛科太多被退學。之後的四年裡，王威輾轉北京、湖北、廣東多地，曾在北京一家教育機構工作近2年，新冠疫情爆發後則留在湖北家鄉做外賣員。

王威坦言，求職時最大的困難是學歷只能填高中，而正經一點的公司基本都要求本科起步。打工的歷練，也讓他想為自己爭取多一些選擇。

26歲的王威以623分高分錄取西南財經大學。（取材自封面新聞）

另一個因素是，送外賣經常有意外，例如「電梯停電要爬樓梯，曾經最高爬了30多層，爬上去的第一感覺就是我想跳下去，我不想走下去了」，於是他更堅定了準備高考的決心。

2021年6月，他第二次參加高考，取得623分，被西南財經大學錄取。重新踏入校園的王威表示，雖然對未來抱有希望，但談不上開心，因為自己和班上同學差了七、八歲，仍有一些年齡焦慮。

他也給自己定下了目標，靠自己打工賺來的錢把書讀好，要在三年內把大學讀完。王威說，他並不擔心會再次出現掛科甚至退學的情況，「確實已經荒廢了好多年，能做的就是調整心態，做好眼前的事。」