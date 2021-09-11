百年風華中英文視頻 再現北京市台灣會館風采

北京市台聯最近製作完成的中英文各兩集北京市臺灣會館百年風華短影音。取材自北京市台聯官網

擁有100多年歷史的北京 市臺灣會館2010年5月重新開張已逾10年，最近重建會館的北京市台灣 聯誼會，為臺灣會館的歷史製作了中、英文各兩集的短影音。從追溯歷史的角度，重溫京台交流史，也記錄長期以來兩岸民眾的深情厚誼，期待兩岸關係和平發展。

這兩集北京臺灣會館「百年風華」的中、英文短視頻，以會館的歷史淵源開篇，兩岸文化交流源遠流長收尾，編輯京台交流的故事與人物，並還原過往京城趕考、仕子應試的畫面，在璀燦斑駁的時光顏色中，讓閱聽人體驗北京臺灣會館的豐富積累。

影片來源：YouTube

北京臺灣會館座落在北京市崇文區大江胡同114號，距離天安門 廣場南端正陽門約500公尺，是清朝北京一名台灣鄉紳在1893年購置的四合院，許多進京趕考的台灣舉人在這裡落腳。

臺灣會館原來的面積540平方公尺，經過兩岸知名人士多年呼籲得以保留，並重新規劃、斥資人民幣千萬元，擴增至4,000平方公尺。其他還有「台灣映射」區域，面積4萬平方公尺，有一條台灣風情街、阿里山廣場、台灣老街、六個主題購物城等。

「百年風華」第一集講述的會館歷史淵源。臺灣會館成為台灣同胞在京城聚會的場所，留下台灣同胞在北京生活的足跡。百年來，臺灣會館幾經易手，歷經滄桑。

第二集講述科舉制度在台灣的歷史文化淵源，包括清朝政府對台灣士子採行的措施。宋元時期，以福建居民為主的大陸移民遷居台灣，清朝政府後，開始在台設立府、州、縣學，並全面推行科舉制度。為鼓勵台灣學子參加科舉考試，清朝政府對台灣士子提供了優惠和保障措施。

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