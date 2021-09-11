百年風華中英文視頻 再現北京市台灣會館風采
擁有100多年歷史的北京市臺灣會館2010年5月重新開張已逾10年，最近重建會館的北京市台灣聯誼會，為臺灣會館的歷史製作了中、英文各兩集的短影音。從追溯歷史的角度，重溫京台交流史，也記錄長期以來兩岸民眾的深情厚誼，期待兩岸關係和平發展。
這兩集北京臺灣會館「百年風華」的中、英文短視頻，以會館的歷史淵源開篇，兩岸文化交流源遠流長收尾，編輯京台交流的故事與人物，並還原過往京城趕考、仕子應試的畫面，在璀燦斑駁的時光顏色中，讓閱聽人體驗北京臺灣會館的豐富積累。
影片來源：YouTube
北京臺灣會館座落在北京市崇文區大江胡同114號，距離天安門廣場南端正陽門約500公尺，是清朝北京一名台灣鄉紳在1893年購置的四合院，許多進京趕考的台灣舉人在這裡落腳。
臺灣會館原來的面積540平方公尺，經過兩岸知名人士多年呼籲得以保留，並重新規劃、斥資人民幣千萬元，擴增至4,000平方公尺。其他還有「台灣映射」區域，面積4萬平方公尺，有一條台灣風情街、阿里山廣場、台灣老街、六個主題購物城等。
「百年風華」第一集講述的會館歷史淵源。臺灣會館成為台灣同胞在京城聚會的場所，留下台灣同胞在北京生活的足跡。百年來，臺灣會館幾經易手，歷經滄桑。
第二集講述科舉制度在台灣的歷史文化淵源，包括清朝政府對台灣士子採行的措施。宋元時期，以福建居民為主的大陸移民遷居台灣，清朝政府後，開始在台設立府、州、縣學，並全面推行科舉制度。為鼓勵台灣學子參加科舉考試，清朝政府對台灣士子提供了優惠和保障措施。
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