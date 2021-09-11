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騰訊一微兩制想截海外消息？分析：阻信息交流

中國新聞組╱北京11日電
騰訊要求境外微信用戶更新Wechat帳號，微信和Wechat成為姐妹產品。(路透)
騰訊要求境外微信用戶更新Wechat帳號，微信和Wechat成為姐妹產品。(路透)

騰訊旗下的微信用戶將一分為二，境外用戶的微信將被遷移至海外版微信，即WeChat系統。有評論指出，中國當局的用意是要阻截海外透過微信向中國居民發放訊息。

自由亞洲電台報導，微信近日向境外用戶發出公告，若用戶註冊的手機號碼非中國當地號碼，就必須改用所謂「國際版微信」的WeChat，才能繼續使用，但以上僅是騰訊對海外微信用戶的要求，中國官媒並未報導。

海外微信用戶陸續收到提示，「如果你想繼續使用當前手機號碼，須切換到WeChat。WeChat和微信是騰訊旗下姐妹產品」。騰訊還提醒用戶，境外WeChat用戶的數據要在10個工作日內遷移到WeChat服務器。

有網民留言稱，按要求把微信帳戶切換到WeChat後，朋友圈的信息時有時無，另外，接不到國內信息。有網民認為，微信「一拆為二」僅是開始，未來海外用戶隨時會遭遇新的通訊煩惱。

報導稱，微信和海外版WeChat分割為兩個公司，就像抖音和TikTok一樣，雖然名字相同，卻是獨立運營。時事評論人王正說，「一微兩制」是為了阻斷信息交流，（當局）還是要控制言論，可能以後海外的人要翻牆（到中國）上微信。

根據官方信息，微信用戶約12億，活躍用戶10億，海外用戶達數億人。浙江學者高先生說，從商業角度考慮，騰訊不應該把微信分拆成兩個系統；他認為這是中共對於國內和海外信息交流的恐懼。

今年7月下旬，微信一度停止新用戶註冊。當時騰訊客服回覆：「平台正在進行技術升級，期間暫停新用戶註冊，預計8月初完成升級並恢復註冊。」目前，海外版微信停用的功能包括：視頻號、遊戲、健康碼和其他需要人臉識別信息的小程式、兒童手表、直播、青少年模式、微信豆等。

微信 中國 手機

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