北漂1年半 雲南「大象旅行團」終於回到傳統棲息地
去年3月開始，一群來自雲南西雙版納的「大象旅行團」一路向北遷徙，行經普洱、玉溪、紅河、昆明等地。一直到今年9月10日1時，安全渡過湍急的把邊江，從普洱市墨江縣進入寧洱縣境內，回到傳統棲息地，終於到家了。
人民網報導，從西雙版納走出的野生象群，不只這群被列為國家一級保護動物的「大象旅行團」，今年5月，還有17頭亞洲象選擇了南下，一度滯留在中國科學院西雙版納熱帶植物園，威脅著科學家60餘年來收集的1300多種珍稀瀕危植物。
實際上，種群擴散已成為當前亞洲象分布動態變化的總趨勢。「野生動物種群的遷入、遷出和擴散，都是在種群增長以後的正常現象。」雲南省林業和草原局調查監測顯示，上世紀90年代中期，亞洲象僅分布於西雙版納和南滾河兩個國家級自然保護區內，到2020年底，亞洲象長期活動範圍已經擴大到雲南省3個州市11個縣（市、區）、55個鄉鎮，且大量活動於自然保護區外。
除了活動範圍的擴大，野生亞洲象數量由20世紀七八十年代的150頭左右增長至目前的300多頭。北京市企業家環保基金會秘書長張立表示，這也意味著對棲息地的承載力提出了更高要求。據計算，一頭亞洲象的棲息地大概要十多平方公里。按目前300頭計算，野生亞洲象所需的棲息地面積為3000平方公里。然而在雲南西雙版納傣族自治州，國家級自然保護區的總面積也僅為2425平方公里。
「種群在增長，但棲息地卻相對減少，我認為這是象群向外擴散的根本原因。」張立說道。
張立團隊調研顯示，根據2000年和2018年版納地區亞洲象適宜棲息地分析圖顯示，20年間，減少了40%的棲息地，且呈現破碎化的特點。
來源：YouTube
張立表示，1975年遙感衛星片顯示，深黃色的部分都是農田。到了1990年，我們引進了橡膠，橡膠的價格不斷上升，導致大部分人都開始想種橡膠，所以黃色區域就出現了。再到2005年，粉色區域出現了，這些地方種的是茶。到2015年，大面積種植茶已經連成了片。
生態保護和經濟發展的難題再一次擺在面前。張立認為，目前亟需從更大的空間制度上來統籌規劃土地利用，來平衡自然保護和經濟發展這對矛盾。建立亞洲象國家公園，是協調亞洲象和其棲息地保護的整體規劃和策略之一。
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