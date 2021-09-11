北漂1年半 雲南「大象旅行團」終於回到傳統棲息地

北移亞洲象群安全渡過把邊江（9月10日攝，雲南省森林消防總隊監測圖）。（新華網）

去年3月開始，一群來自雲南西雙版納的「大象旅行團」一路向北遷徙，行經普洱、玉溪、紅河、昆明等地。一直到今年9月10日1時，安全渡過湍急的把邊江，從普洱市墨江縣進入寧洱縣境內，回到傳統棲息地，終於到家了。

人民網報導，從西雙版納走出的野生象群，不只這群被列為國家一級保護動物的「大象旅行團」，今年5月，還有17頭亞洲象選擇了南下，一度滯留在中國 科學院西雙版納熱帶植物園 ，威脅著科學家60餘年來收集的1300多種珍稀瀕危植物。

圖為回程中的北移亞洲象日前由玉溪市元江縣曼來鎮進入普洱市墨江縣境內，重返傳統棲息範圍。(新華社)

實際上，種群擴散已成為當前亞洲象分布動態變化的總趨勢。「野生動物種群的遷入、遷出和擴散，都是在種群增長以後的正常現象。」雲南省林業和草原局調查監測顯示，上世紀90年代中期，亞洲象僅分布於西雙版納和南滾河兩個國家級自然保護區內，到2020年底，亞洲象長期活動範圍已經擴大到雲南省3個州市11個縣（市、區）、55個鄉鎮，且大量活動於自然保護區外。

除了活動範圍的擴大，野生亞洲象數量由20世紀七八十年代的150頭左右增長至目前的300多頭。北京 市企業家環保基金會秘書長張立表示，這也意味著對棲息地的承載力提出了更高要求。據計算，一頭亞洲象的棲息地大概要十多平方公里。按目前300頭計算，野生亞洲象所需的棲息地面積為3000平方公里。然而在雲南西雙版納傣族自治州，國家級自然保護區的總面積也僅為2425平方公里。

「種群在增長，但棲息地卻相對減少，我認為這是象群向外擴散的根本原因。」張立說道。

張立團隊調研顯示，根據2000年和2018年版納地區亞洲象適宜棲息地分析圖顯示，20年間，減少了40%的棲息地，且呈現破碎化的特點。

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張立表示，1975年遙感衛星片顯示，深黃色的部分都是農田。到了1990年，我們引進了橡膠，橡膠的價格不斷上升，導致大部分人都開始想種橡膠，所以黃色區域就出現了。再到2005年，粉色區域出現了，這些地方種的是茶。到2015年，大面積種植茶已經連成了片。

生態保護和經濟發展的難題再一次擺在面前。張立認為，目前亟需從更大的空間制度上來統籌規劃土地利用，來平衡自然保護和經濟發展這對矛盾。建立亞洲象國家公園，是協調亞洲象和其棲息地保護的整體規劃和策略之一。