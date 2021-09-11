「壯美地球」攝影專輯 中國神舟12號航天員帶你領略

世界第二大的鹹水湖——烏魯米耶湖。（取材自環球網）

中國 載人航天工程辦公室官方發布神舟12號航天員第二批在軌拍攝的高清圖片。如同PS調色的紅色湖水、來自大西洋的最後一滴眼淚、時隔九年再見的「曲線」......航天員劉伯明與湯洪波從太空拍下了「壯美地球」。

環球網報導，在航天員拍攝的視角裡，世界第二大的鹹水湖——烏魯米耶湖在7月的高溫下，水分加速蒸發，水中的鹽生杜氏藻產生胡蘿蔔素使整個烏魯米耶湖呈現出迷人的銹紅色，被白色鹽灘包圍的湖泊儘管美的令人心醉，但這紅色卻是她在乾涸威脅下的呼救。

在新疆 克孜勒蘇柯爾克孜自治州上空，航天員劉伯明看到的新疆大地蒼茫浩渺。天山山脈上，來自大西洋的水汽在這裡停下腳步，凝結成冰川，再融化為涓涓流水，滋養了天山以南，塔里木盆地裡的戈壁沙漠。天山以北，「大西洋最後一滴眼淚」賽里木湖點綴在準噶爾盆地中，如同藍天在水里安家，澄澈的藍，叫人無暇他顧。

在太陽翼帆板與深邃宇宙所構成的夾角中，一條碧綠的玉帶溫柔的鋪在亞歐大陸上，這是「世界第四長湖」巴爾喀什湖。（取材自環球網）

在太陽翼帆板與深邃宇宙所構成的夾角中，一條碧綠的玉帶溫柔的鋪在亞歐大陸上，這是「世界第四長湖」巴爾喀什湖，中國新疆的伊犁河自南而北注入巴爾喀什湖西部，使這條「中亞玉帶」呈現出西淡東鹹的一湖兩水現象。

照片左下角，深不見底的伊塞克湖如同一顆藍色的寶石深居在亞歐大陸的中心，一旁的雪山緊緊環繞，小心翼翼地將這美麗的湖泊從高原戈壁中輕輕托起。

在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州上空，航天員劉伯明看到的新疆大地蒼茫浩渺。（取材自環球網）

2012年，神舟九號航天員乘組拍下「里海曲線」，一晃九年過去，里海仍然在原地靜靜地映出碧海藍天，從景海鵬、劉洋、劉旺到聶海勝、劉伯明、湯洪波，大氣層外，中國載人航天一直陪伴著這顆美麗的星球。

報導指出，8月下旬，「彩虹之國」南非 上空萬里無雲。作為金磚國家，南非和這片古老的大陸如今正煥發出新的生機與活力。