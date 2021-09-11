重慶大四生畫龍刷屏 曾獲世界大賽特等獎奪18萬獎金

吳俊達的中國龍作品。（取材自微信）

你見過龍嗎？你想像中的龍是什麼樣子？是游動在山林間，攪弄風雲喚雷雨？還是吐故納新，鼻息間稻田豐收？近日，一組以中國 龍為主題的畢業設計作品刷屏了。

層層疊疊的梯田和龍蜿蜒盤旋的體態相互呼應，為充滿想像力的畫面增加了豐富的律動感，這套CG板繪的畢設作品「龍」氣勢恢宏，讓網友紛紛讚歎：「從未見過神明，卻親眼目睹神蹟」。

吳俊達是四川美術學院互動媒體實驗班的畢業生。（取材自微信）

新華每日電訊報導，畫出這樣驚艷作品的，是生於1998年的大四學生吳俊達，他是四川美術學院互動媒體實驗班的畢業生，他的這組本科畢業設計《聲律啟蒙》，在微博 上轉發3.4萬、點讚9.6萬。

吳俊達說，他對《聲律啟蒙》裡的「晴對雨，地對天，天地對山川」非常有感觸，構思畢業作品主題時，腦海裡便瞬間湧現出很多光怪陸離的畫面和靈感。梯田依附山川所建，造型有著不可言喻的韻律之美，選擇將中國龍與梯田、農耕特色風景相結合，不僅造就衝擊視覺，更帶來關於人與自然的思考。

吳俊達的中國龍作品。（取材自微信）

在中國文化中，龍有著呼風喚雨的本事，代表了對風調雨順、耕耘豐收的祈盼，所以整套作品是對中國傳統農耕文化的致敬與再活化。

據報導，吳俊達是一位土生土長的重慶男孩，三歲就開始學畫畫。因為父母工作的緣故，小時候的他，每天都會經過大足石刻，中國文化的神秘美麗，重慶山水的奇異 靈秀，熏陶著這個男孩對美的理解。於是，在吳俊達的筆下，華夏傳統文化、神話傳說與山川風景，自然而然地匯聚在了一起。

除了前述火出圈的畢設作品，吳俊達還曾以中國神話中的神獸：青龍、白虎、朱雀、玄武、麒麟為主題，創作了一組作品《山海有靈》，這組作品場面宏大、光影絢爛、細節精緻，讓吳俊達獲得了第三屆GGAC大賽校園組2D美術特等獎，獎金18萬元人民幣。

GGAC全稱是「全球遊戲美術概念大賽」，是一項世界頂級遊戲美術賽事。吳俊達大學期間參加第一屆GGAC，就獲得了校園組2D金獎，第二屆GGAC獲得校園組2D銀獎，第三屆直接奪得特等獎。

吳俊達的中國龍作品。（取材自微信）

如今，年僅23歲的吳俊達被譽為「天才畫師」，但這個重慶少年依舊保持著謙遜平和的心態。對他來說，18萬元獎金「更多意味著一種鼓勵」，因為他為了參加本屆GGAC比賽，準備了3個月，畫了上百幅草稿，最終才選出5幅參賽。

吳俊達說，「如果可以，我希望一生都在畫畫。」他覺得，只要靜心耕耘，每個人都一定能夠遇見屬於自己的那條騰雲之龍。