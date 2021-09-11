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200萬買別墅 花園卻被「不存在的建物」攔腰斬斷了

中國新聞組／北京11日電
風機房把花園「攔腰斬斷」了。（取材自貴州廣播電視台）
風機房把花園「攔腰斬斷」了。（取材自貴州廣播電視台）

貴州的周先生在龍里縣買了一套近200萬元的別墅，最近準備收房時卻驚訝地發現，這套別墅的花園竟然被「攔腰斬斷」，憑空多了一個5米長、2米多高的建築，將花園硬生生地分成了前後兩截。

貴州廣播電視台報導，周先生找到房開詢問，卻得到了「施工是合規合法的，我們是有圖紙的」的答案。原來周先生買的別墅的負一層有一個風機房，而花園裡的這棟建築，正是下方風機房的出風口。

可是周先生說，當初買房子時，他壓根不知道負一樓有風機房、一樓花園裡有出風口這些情況。買房簽合同時，也沒有人告知過他房子旁邊的花園裡有這樣一個建築。

周先生購房合同裡，僅有「管井共有」四個字。（取材自貴州廣播電視台）
周先生購房合同裡，僅有「管井共有」四個字。（取材自貴州廣播電視台）
官方備案的圖紙上，確實註明了周先生購買的別墅負一層有風機房。（取材自貴州廣播電視...
官方備案的圖紙上，確實註明了周先生購買的別墅負一層有風機房。（取材自貴州廣播電視台）

周先生回頭查看購房合同，發現合同裡的房屋圖紙只有一、二、三層的圖紙，不僅缺少了負一層的圖紙，而且對於一樓花園裡的這棟建築物，圖紙上也僅僅註明「管井共有」四個字。

周先生到龍里縣住建局調取了自己合同的備案，竟發現住建局裡備案的合同，與自己手中的完完全不一樣，而且確實註明了周先生購買的別墅負一層有風機房。

周先生花了近200萬買的別墅，竟鬧出了「陰陽合同」，沒有周先生簽字確認的那個合同成功地在住建局備了案，而周先生簽字確認過的一到三層圖紙，反而在住建局找不到任何備案紀錄。

龍里縣住建局房地產業科負責人承認審批環節有瑕疵，但對於周先生要求確認合同無效，進而獲得賠償的問題，住建局人員卻表示「確實也不是我導致的」、「合同有效無效只能由法院來決定」。

周先生買了一套近200萬元的別墅，花園卻被「攔腰斬斷」了。（取材自貴州廣播電視台...
周先生買了一套近200萬元的別墅，花園卻被「攔腰斬斷」了。（取材自貴州廣播電視台）

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