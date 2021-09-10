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開學了 上海大學生包裹多到把路堵死

中國新聞組╱上海11日電
上海一高校開學包裹多到把路堵死的視頻和話題在網上引發熱議。（視頻截圖）
上海一高校開學包裹多到把路堵死的視頻和話題在網上引發熱議。（視頻截圖）

現在大學新生購買力有多驚人？上海一間高校開學，包裹竟然多到「把路堵死」，引發網友熱議。

澎湃新聞報導，以前新生去大學報到，都是大包小包一路帶過去，但如今大學生完全不一樣，充分利用快遞便捷，提前網購開學用品，空手報到，到校後直接取快遞，有的大學還貼心開通「新生取快遞專列」。

來源：YouTube

報導指出，上海建橋學院包裹多到「把路堵死」的視頻在網絡上走紅，微博閱讀量超過1.2億。從視頻畫面上看，快遞包裹多到令人咋舌，寬闊馬路擺放得密密麻麻，完全沒有下腳的地方。

報導說，位於浦東新區的上海建橋學院迎來新生入學季，由於實施封閉管理，新生紛紛提前網購開學用品，到校後再取快遞，就出現了上述這種情形。

網友看到紛紛留言「這找快遞會不會絕望死」、「怎麼知道哪個是自己的？愁哭」、「快遞數量真驚人」、「果然購買力強， 也說明大學新生們為拉動內需貢獻了自己的微薄之力…」、「大部分還是老爸老媽從家裡寄過去的吧」。

有網友分享自己當初上大學的經驗，報到時啥也沒帶，全部網購，「到校第一件事就是收快遞，有30幾個包裹在路上」；「我弟學校就是校內超市物價高，學校又不讓學生出去，沒辦法去外面買，只能網購了」。還有人提到，「這要是下一場雨，漲個大水，請問學校賠還是快遞員賠？」

上海一高校開學包裹多到把路堵死，寬闊的馬路上擺放得密密麻麻，完全沒有下腳的地方。...
上海一高校開學包裹多到把路堵死，寬闊的馬路上擺放得密密麻麻，完全沒有下腳的地方。（視頻截圖）

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