懶得走 手腳正常青年租輪椅遊迪士尼挨轟

有網民發文稱，手腳正常的人去迪士尼也坐輪椅。引發熱議。（取材自新聞坊）

「手腳健全的人去迪士尼 ，卻非要坐輪椅不可」，近日不少網友發文稱在上海迪士尼租輪椅遊玩，理由竟是怕累、懶得走路、想讓男朋友推著走，引發網友群起炮轟。

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新聞坊報導，肢體健全人士去迪士尼玩，租借輪椅的情況並不少見，一些人的理由僅僅是懶得走路，還有人租借輪椅甚至不是為了要坐輪椅，只是用來放大包小包的物品，甚至當成攻略分享出來。

報導指出，上海迪士尼輪椅租金 為人民幣90元，不要求租借遊客提供任何證明，只需在一天遊覽結束後將輪椅返還至租賃點即可。價格不算貴，對於腿腳不便者算友好，但問題來了，正常人能不能使用這項服務？網友存在著不少爭議。

大部分網友覺得不應占用真正需要輪椅人士的資源，不過也有網友質疑真正需要輪椅的人，並不會在遊樂園 租用。有一位租借輪椅的網友在遭到其他網友批評後，十分委屈表示：「自己花錢租的輪椅，不知錯在哪。難道迪士尼不允許我消費嗎？」

有網友分享一段趣聞，指「一個原本坐在輪椅上看煙花的人突然就站了起來，他和朋友還以為發生了奇蹟」。

還有一些網友分享了自己的遊園體驗，覺得租輪椅「情有可原」，因為即使身強力壯的年輕人，在園內從早到晚玩一天，也是很考驗體力。