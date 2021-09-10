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叫起床、接小孩月入30萬 「監督服務」正夯

中國新聞組╱北京10日電
中國近來興起「監督服務」，消費者可付費申請「監督員」協助叫自己起床、按時工作、減肥等。圖為正在工作的監督員。（取材自上觀新聞）
中國近來興起「監督服務」，消費者可付費申請「監督員」協助叫自己起床、按時工作、減肥等。圖為正在工作的監督員。（取材自上觀新聞）

隨著時代發展，市面愈來愈多新興工作，電商平台上近日便有不少商家提供「監督服務」，減肥、起床、接小孩等一系列需要定時定點防拖延的事務，消費者都可找監督員幫手。而這類服務的需求可不少，靠著喊人起床等服務，有業者月入可達30萬元（人民幣，下同）。

上觀新聞報導，中國高校傳媒聯盟日前針對199所大學生展開調查，認為自己有拖延症的學生高達97.12％，相關現象催生監督服務的興起。

報導指出，目前電商平台排行前幾名的店家服務分為「普通監督」和「強力監督」兩種，前者每日可享3次提醒，售價每天6.66元；後者不限次數，每天15元。顧客若想持續監督，還能下單連續一周、一個月的服務。以一個月為例，普通監督133元，強力監督收費400元。

一名「監督員」呂宜波曾對顧客制定從起床到睡覺的每小時精準計畫，包括準時打起床電話，「快點動起來！」、「馬上去洗漱！」並要求顧客拍照打卡匯報，晚了幾分鐘就會有「奪命連環催」。

呂宜波說，自己遇到過形形色色的客戶，曾有一名剛從香港以第一名成績考入劍橋大學的學生嫌他不夠嚴厲，體驗了3天後就直接把他換掉。而他最擔心遇上冷漠的客戶，曾為叫一名顧客起床，從早上9時45分一直到中午11時半，打了近150次電話才讓他起床成功。

至於呂宜波的老闆，是剛上大四、僅23歲的于本欽，做監督服務已有3年，其團隊監督員近2000名，最多試過同時給400名監督員發工資。

據報導，監督員是經線上招募，分為普通、培訓、優質、王牌4種等級，監督員若被差評或者投訴會被直接辭退，相反，升到越高等級也就能在訂單中獲得更多提成。而他們的業務也蒸蒸日上，店家從每月只能接100多單，到2020年上半年月銷量500多單，再到今年5月每天都能接約50單，7月營業額達過萬元。

下單監督服務後，監督員將協助引導制定日程計畫。（取材自上觀新聞）
下單監督服務後，監督員將協助引導制定日程計畫。（取材自上觀新聞）

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