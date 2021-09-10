三星堆上新 首現完整金面具 學者猜是青銅人頭像覆面

扭頭跪坐人像。 （新華社）

三星 堆遺址考古發掘階段性成果通氣會9日舉行，會中公布近期考古成果。出土最完整的金面具，迄今出土體量最大、保存最為完整的青銅面具，體型巨大的青銅神壇、神獸…據統計，6座新祭祀坑出土的有編號的文物已近萬件，其中有1500多件近似完整器。這些有約3000年歷史的文物製作之精、造型之奇、數量之豐，讓人嘆為觀止，而隨著7、8號坑的進一步發掘，各種驚喜有望繼續。

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大公報報導，在田野發掘工作 已經進入收尾階段的3號坑，出土各類器物殘件和標本共729件。5月底已亮相的國寶級文物頂尊銅人像、近日發布的青銅神樹，此次公布的青銅大面具等，均出土於此坑。

同樣出土於3號坑的，還有目前三星堆考古發掘中出土最完整的一件金面具。它被考古人員發現時，就像一張被揉成一團的紙，難辨形狀。經過修復後，這張寬37.2厘米、高16.5厘米、重約100克的金面具薄如蟬翼，眉眼鏤空，兩耳輪廓圓潤，鼻梁高挺，嘴形大而微張，造型威嚴神聖。 三星堆遺址3號「祭祀坑」出土的青銅面具。（新華社）

與3月亮相的金面具殘件相比，這件金面具的面部特徵與三星堆此前出土的青銅人頭像形象一致，尺寸也接近青銅人頭像。四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長冉宏林推測，它是覆蓋在青銅人頭像面部的一部分，而不是一件獨立使用的器物。

4號坑同樣出土了有趣的青銅器。在出土的68件完整器、1073件殘件中，有3件青銅扭頭跪坐人像，是三星堆已發現並可確認的有紋身青銅人物形象，從造型、紋飾等方面來說都是三星堆考古全新的發現。

四川省文物考古研究院助理館員、4號坑「坑長」許丹陽表示，剛發現時大家都不知道是什麼，露出的兩隻手也一度以為是青銅鳥的翅膀。 這是在四川省文物考古研究院三星堆考古研究所拍攝的三星堆遺址8號「祭祀坑」出土的金樹葉。（ 新華社）

記者看到，這三件扭頭跪坐人像雙手呈「半合十」狀平舉於左前方，頭扭向右側，身體略微前傾，呈雙膝跪坐姿勢。頭頂盤髮一周並從左側束髮向上，另有一股頭髮也是從左後肩「沖天」而上。

許丹陽說，開始以為人像頭頂插的天線，很是奇怪，經過觀察才發現是頭髮。「太有藝術想像力了。現在人像上面是不完整的，坑裡發現的殘段初步判斷是頭髮，如果修復起來可能有70厘米長的頭髮，遠遠超過身體高度。」由於人像兩手間的縫隙以及兩股頭髮間的縫隙，共同構成一個卡槽，考古人員判斷，這3件人像很可能屬於另一件更複雜的組合器物。

此外，有著瓦片頭、酷似電視劇裡諸葛亮造型的立髮青銅人像，跨次元「穿越」為奧特曼的青銅小立人像，前所未見的帶有神樹紋的玉琮等文物，都展示了古蜀人天馬行空的想像力和藝術創造力。