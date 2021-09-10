中國查藝人逃漏稅 逾660工作室已註銷

女星鄭爽因逃稅遭重罰人民幣2.99億元。（取材自微博）

中國 整頓娛樂圈啟動「清朗行動」，包括封殺劣跡藝人、對網路「追星文化」亂象發布一系列政策，其中，藝人成立演藝工作 室逃漏稅將是下一個追查重點。今年以來，截至8月底，中國超過660間藝人工作室陸續註銷。

中國公司徵信平台「天眼查」於微博發文指，截至8月底有超過660間藝人工作室陸續註銷，當中包含早前承認已自行註銷工作室的林心如以及林依晨、黃曉明及劉詩詩等人。

每經網報導，據前瞻產業研究院預測，到2025年中國演藝產業的市場規模將達人民幣679.43億元（約105.26億美元）。巨大的經濟利益背後，一直以來，演藝人員逃漏稅現象時有發生。

據傳，在中國境內不同城市成立工作室早已成為部分藝人逃稅的主要方式，不少藝人希望在查到自己前，趕緊自行註銷工作室。不過，註銷工作室後就能躲避追查嗎？有法律專家表示，若相關人員曾經有刻意逃漏稅的行為，即便註銷工作室，也終將接受嚴懲。

中國演藝人員收入主要來自四種管道：與公司簽訂勞動合約每月取得固定工資薪金收入或獲得公司的股權激勵、參與廣告拍攝等工作取得的勞務費、通過投資 房地產等產業取得的投資理財收入，以及成立獨立的工作室收入。

中國演出行業協會秘書長潘燕表示，增強法律意識、合法合規經營是從業人員及相關經紀機構應有的共識。要讓經紀機構、藝人工作室以及經紀團隊從業人員都提高法律意識，提高業務能力和職業水平。

繼早前范冰冰逃稅事件後，中國國家稅務總局日前又公布女星鄭爽逃稅案，鄭爽並因此遭重罰人民幣2.99億元。