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談張鈞甯事件 國台辦：歡迎台灣藝人到中國大陸發展

中國新聞組／北京10日電
針對藝人張鈞甯日前遭中國網友指為台獨，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是台灣一些政治勢力和媒體企圖阻撓台灣藝人在中國發展，挑撥兩岸對立。（取材自微博）
針對藝人張鈞甯日前遭中國網友指為台獨，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是台灣一些政治勢力和媒體企圖阻撓台灣藝人在中國發展，挑撥兩岸對立。（取材自微博）

台灣藝人張鈞甯近日被大陸網友質疑「台獨」，引發爭議，蔡英文總統臉書發文為她抱不平。國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，中國大陸積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展，並批評民進黨當局有關言論純屬蓄意汙衊、轉移焦點。

蔡英文在臉書稱，「因為言論不合自己的意思就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在『民主』和『威權』兩種價值上的差異。」

對此朱鳳蓮9日回應，大陸一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展。她還稱，愈來愈多台灣藝人已經並正在參與兩岸影視創作和綜藝節目，帶來許多受兩岸觀眾歡迎的作品和節目。

朱鳳蓮話鋒一轉批評說，「台灣一些政治勢力和不良媒體別有用心，蓄意製造事端，企圖通過干擾阻撓台灣藝人在大陸發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化兩岸關係。希望兩岸同胞擦亮眼睛，更精準地辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。」

張鈞甯工作室6日曾針對網路不實信息發表聲明，駁斥網上關於張鈞甯「台獨」相關傳言，並表示張鈞甯無「台獨」立場，一直堅定地認同自己的中國人身分。隨後，張鈞甯本人轉發該聲明，並再次強調「我不是『台獨』」。　

中國社會科學院台灣研究所副研究員汪曙申就此表示，類似張鈞甯風波的屢屢發生，顯示在兩岸對立不斷上升的形勢當中，「台獨」所引發的輿論場及其背後的較量日益複雜。

台灣媒體有評論指出，從早年的宋芸樺、徐若瑄，到近期的小S、張鈞甯，這些風波往往以相同的情節開始、以類似的結果收場，每一次風波都會讓台灣民眾增加一分對大陸的疏離感，兩岸有識之士有必要尋找有效的應對之策，打碎那些蓄謀「反串」的居心叵測。

台灣 中國 蔡英文

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