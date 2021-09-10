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新郎蒙眼認新娘 伴郎提醒有誤 卻仍強吻伴娘

中國新聞組／北京10日電
新郎「嘴對嘴」狂吻伴娘，被許多人質疑他是故意的，直斥遊戲低俗。（取材自微博）
新郎「嘴對嘴」狂吻伴娘，被許多人質疑他是故意的，直斥遊戲低俗。（取材自微博）

中國婚鬧玩法層出不窮，不時傳出誇張的畫面及影片。日前多家媒體報導一段中國瘋傳的離譜婚鬧短片，當時新郎要蒙眼認新娘，雖然旁邊的伴郎有提醒，但新郎還是緊捉著樣貌較好的伴娘「嘴對嘴」狂吻，被許多人質疑他是故意的，直斥遊戲非常低俗。

香港01報導，雖然中國經常傳出荒誕婚鬧，但畫面中的新郎其實不是首次出現於結婚短片，所以有人認為這次瘋傳的片段，可能只是在拍流行的炒作短片或是舊片再被人翻炒。

較早前中國不少自媒體報導一宗惡劣婚鬧，當時有傳事件發生於浙江諸暨市，婚禮於8月4日舉行，而畫面是翻攝自婚禮的直播片段。媒體指，新郎當時在鬧洞房玩小遊戲，要蒙眼找出新娘，而且選好後新郎要親吻找到的「新娘」，所以新郎不論選中誰都要吻下去。

內地早前瘋傳婚鬧畫面，新郎蒙眼選老婆時疑故意選了貌美伴娘，並且嘴對嘴強吻對方。（...
內地早前瘋傳婚鬧畫面，新郎蒙眼選老婆時疑故意選了貌美伴娘，並且嘴對嘴強吻對方。（取材自微博）

據報導，眾人起鬨下，新郎緊捉著一名美貌伴娘就嘴對嘴親上去，伴娘沒有抵抗，只是尷尬地笑。其實吻下去前，現場伴郎已提醒「新娘有面紗」，但新郎好像沒聽到，到他摘下眼罩時竟露出不滿的表情看著伴郎。而新娘看見丈夫狂吻自己的閨密也沒有阻止，反而在背後開懷大笑。

事件引來媒體及網民大肆批評，不少人認定新郎是故意要強吻伴娘，因他沒理由分不清新娘的衣服、高矮肥瘦及用什麼香水等，「傷風敗俗，毫無道德底線」、「跟我當年有點像啊，八個伴娘，我抓到了小姨子，沒敢親」。

報導說，不過有另一派意見認為，事件與其他婚鬧事件比起來並不嚴重，「所有人都在笑，算啥惡俗」、「新娘和伴娘都沒不樂意，外人管得著嗎？」，也有人懷疑新娘笑得開懷，背後可能是另有盤算。

然而這場婚鬧的發生時間及真實性均存疑，翻查中國部分影片網站紀錄，該名「新郎」並非首次出現，過去兩年都有過他擔任主角的影片流出，去年一段是他和同一名伴娘玩遊戲時親到嘴，所以影片可能是被人翻炒或者只是中國流行的炒作短片。網民又翻出2019年時，該名「新郎」也曾以伴郎身分出現，當時他又是親到伴娘。

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