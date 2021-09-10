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女大生扮名媛 體驗不花錢在北京過21天貴婦生活

中國新聞組／北京9日電
鄒雅琦是中央美術學院的畢業生，畢業展主題「扮演名媛」引發網路熱議。（視頻截圖）
鄒雅琦是中央美術學院的畢業生，畢業展主題「扮演名媛」引發網路熱議。（視頻截圖）

影視節目上光鮮亮麗的名媛生活是許多人嚮往的目標，但沒有錢很難達成。不過，北京一名女大學生，成功進行了一場為期21天的「扮演名媛」實驗，而且不花一毛錢。

中國青年報報導，鄒雅琦是中央美術學院的畢業生，她的畢業展主題是「扮演名媛」，不但引起觀展人的討論，也在網路上引發熱議。

鄒雅琦分享她這21天的「偽名媛」經驗。首先得要先有一身行頭，她先花幾千元（人民幣，下同）買了一個高仿的名牌包，又用18元（約2.7美元）買了一個假鑽戒，還準備了兩條看起來光澤明亮的珍珠項鏈。妝容上，她畫了看起來不太好惹的大紅唇，十足名媛氣勢。

鄒雅琦表示，這一段實驗期間，她曾走進機場貴賓室享受服務，在火鍋店蹭吃，在母嬰室和五星級酒店的健身中心洗澡，在宜家樣板間睡覺，出行靠走路和搭陌生人的便車。她也曾靠著跟朋友要到的邀請函，進入藝術拍賣夜場。

根據展出的視頻內容，鄒雅琦還曾走進名牌店向店員要購物袋，即便她沒有消費；在酒店查核不到她的房客身分時，以「我沒有續上房，但是我想在約會之前洗個臉再補個妝，可以嗎？」為藉口，成功進入酒店設施。

有討論認為，鄒雅琦雖然說自己是在「扮演名媛」，但其實她本身條件就不差，不但有一定的顏值、足夠的自信能自在地走進貴賓室和奢侈品店等，還能鎮定地用謊言騙過店員。而且，光是讀得起藝術院校，家底本來就不會太差，比較像是「真名媛扮假名媛扮真名媛」、「摸清機制的大佬新開一個號暴虐新手村」。

事實上，要能得知哪裡、如何可以蹭到免費的服務，的確是需要一定的社經地位。鄒雅琦就表示，她曾聽到一個看展的人感慨地說，如果他當時到北京時能想到這些方法，就不用一直住在麥當勞裡，過著悽慘的生活了。

報導說，鄒雅琦這個作品最大的諷刺莫過於此：資源過剩者玩轉規則，需要資源的人毫無頭緒。

鄒雅琦在北京餐廳裡，蹭吃蹭喝。（視頻截圖）
鄒雅琦在北京餐廳裡，蹭吃蹭喝。（視頻截圖）

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