盼女兒長高 每天逼跳繩3000下 醫檢報告讓媽媽慌了

醫師正在檢查小孩子膝蓋，示意圖，非當事人。（取材自錢江晚報）

一名杭州媽媽因擔心女兒媛媛長不高，每天逼她跳繩3000下，媛媛一天天咬牙堅持，直至跳著跳著忽然感到左膝疼痛，但是她的母親並不相信，認為是女兒想偷懶的藉口。直到母親帶著女兒就醫後，檢驗報告讓母親慌了。

錢江晚報報導，浙江中醫藥大學附屬第一醫院（浙江省中醫院）骨傷科副主任劉迅表示，他替 媛媛做了查體，基本可以排除半月板損傷，不過，高度懷疑有脛骨結節骨骺炎，並很快通過X光檢查得到確診。

劉迅說，跳繩有助於長高，於是，這項簡單的運動近年來在無數家庭中風 靡起來。不少家長天天監督孩子跳1000個、2000個、3000個，甚至更多，殊不知，過猶不及，跳繩過量會給孩子身體帶來損傷。

報導指出，媛媛今年13歲，自從年初時來了第一次月經之後，向來給她最大限度自由的媽媽卻盯上了她的跳繩，每天風雨無阻，跳1000個起步。媛媛身高1米58，體重將近120斤，媽媽的突然改變其實是因為焦慮她的身材。

「雖然已經來月經，但她的骨骺還沒完全閉合，如果能抓住最後這一年的機會，還是很有希望爬上1米6的。而且，多運動也能減肥。我就想讓她能再高一點瘦一點，看起來能更美一點。」媛媛的母親說。

報導稱，暑假以來，帶著滿心期待的媽媽更是給媛媛的跳繩任務加碼，從原先的一天1000個增加到早、中、晚各跳1000個。媛媛告訴媽媽她腳痛，不料媽媽竟不以為然，甚至還覺得這是女兒想偷懶，對她說「現在不願意堅持，以後長不高後悔的是你自己」。後來因女兒腳痛難耐，只得上醫院尋求專業判斷。

無獨有偶，杭州富陽中醫骨傷醫院傷科門診醫師董婷近日接診同樣因跳繩過量受傷的男孩亮亮。他今年10歲，可因為媽媽身高不到1米6，爸爸不到1米7，所以特別關注他的身高。聽說多跳繩有助長高，媽媽從3個月前每天都盯著他跳2000到3000個。只盼著有驚喜出現，沒想到迎來的卻是驚嚇。

據報導，亮亮大概從半個月前開始，只要一跳繩就喊腳痛，捂著兩個腳後跟說什麽也不肯再動。媽媽觀察了好幾天覺得兒子不像是裝的，便趕緊上醫院做檢查，得到的診斷是跟骨骨骺炎。

兩位醫師都表示，孩子的生長發育是由運動、睡眠、營養、情緒、遺傳等因素共同助推下完成的，光抓運動並不能起決定性作用。保證充足的睡眠，攝入均衡的營養等都對孩子長高至關重要。再者，運動項目很多，也並非一定得跳繩不可，游泳 、掛臂拉伸等同樣能助力長高。