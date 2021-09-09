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兩岸中秋燈會 16日點亮

特派記者林宸誼／上海即時報導
2021海峽兩岸中秋燈會，16日將同步點亮周莊、慧聚廣場兩大燈區的上百座燈組。昆山台辦/提供
2021海峽兩岸中秋燈會，16日將同步點亮周莊、慧聚廣場兩大燈區的上百座燈組。昆山台辦/提供

2021海峽兩岸中秋燈會，16日將在江蘇昆山開幕，屆時將會同步點亮周莊、慧聚廣場兩大燈區的上百座燈組，並將持續一個月至10月15日。

此外，周莊國際旅遊節開幕式16日也將同台舉辦，緊扣兩岸交流、共同發展主線，透過歌舞晚會和沉浸式情景演繹，展示兩岸交流合作成果。

海峽兩岸燈會至今舉辦六年，今年燈會以「花開並蒂」為主題，昆山旅遊度假區文體旅發局（籌）負責人郁新表示，兩岸交流，歸根到底是人與人的交流，最重要的是心靈溝通，舉辦海峽兩岸中秋燈會，推進在昆台商大陸精神家園建設，彰顯兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。

本屆燈會包括周莊燈區和開發區慧聚廣場燈區。周莊燈區以水鄉、古鎮、田園江南格局為依託，重點打造水鄉古鎮、台灣老街、香村·祁莊三個主題片區，通過傳統彩燈、數位科技與現代光影創新應用，豐富夜間場景沉浸式體驗，扮靚「夜周莊」。

其中，水鄉古鎮片區以「水韻江南，夜美周莊」為主題，並融入長三角和錦澱周一體化發展等元素。

台灣老街片區以「大美昆山，脈動兩岸」為主題，透過「寶島風物」 等主題彩燈和互動體驗燈組，展示江南典型文化與台灣風俗特色，展現海峽兩岸的風土人情和獨特魅力。

周莊鎮黨委副書記范茜茜介紹，在去年「花巷雨巷」網紅巷弄的基礎上，昆山周莊再添互動光影秀序列，「漁池岸」光影水巷、全福南路「妙曲昆情」、怪樓廣場「五福之林」多點佈局的沉浸式光影專案，以視覺光影呈現周莊濃郁生活氣息。

另外，在水鄉古鎮片區和台灣老街片區打造文創和美食兩大「不夜周莊」市集，打造適合年輕客群的文旅消費空間。

與此同時，開發區慧聚廣場燈區分為主廣場區域兩岸情深燈區、主廟區域民俗風情燈區等四大主題燈區，文化長廊板塊、兩岸交流中心板塊等三大特色板塊和一個特色夜市區。

以四大主題燈區為例，兩岸情深燈區以昆台地域文化特色設計燈組，運用燈光藝術為載體，表現兩岸同胞團結同心，攜手共進；民俗風情燈區以兩岸民俗為主題，展示兩岸同根、同源的民俗風情。

2021海峽兩岸中秋燈會，9日舉辦新聞發布會。昆山台辦/提供
2021海峽兩岸中秋燈會，9日舉辦新聞發布會。昆山台辦/提供

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