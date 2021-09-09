禁補習轉地下 教育部嚴查直播、喝咖啡…7大類變相補習

北京發布義務教育階段「雙減」具體措施，並要求防堵以「高端家政」、「眾籌私教」、「遊學研學」等名義違規校外補習。（新華社資料照片）

北京 「雙減」政策發布以來，各地大力治理校外培訓（補習班），但一些地方出現培訓機構由「地上」轉入「地下」，改頭換面後以「高端家政」、「眾籌私教」、「遊學研學」等名義違規開展學科類校外培訓的隱形變異問題。

教育部 8日發布「關於堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題的通知」，提出要堅決查處變相違規開展學科類校外培訓。但北京市學生家長則認為，教培業由「地上」轉入「地下」，似乎無可避免。

但「上有政策、下有對策」，美國 之音報導，為了逃避官方監管，有些家長便以聘請「家政人員」為名，實則聘請家教；而有些中介機構也將私人家教包裝成家政人員，但是強調這些所謂「家政人員」主要工作不是洗衣做飯，而是負責小孩的課業補習。

據新華社報導，教育部明確7種隱形變異形態，包括：一、證照不全的機構或個人，以諮詢、文化傳播、家政服務、住家教師、眾籌私教等名義違規開展學科類培訓。

二、不具備教師資格的人員違規開展學科類培訓，在職中小學教師違規開展「有償補課」。

三、通過「直播變錄播」等方式違規開展學科類培訓。

四、組織異地培訓，在居民樓、酒店、咖啡廳等場所，化整為零在登記場所之外開展「一對一」、「一對多」等學科類培訓。

五、以遊學、研學、夏令營、思維素養、國學素養等名義，或者在科技、體育、文化藝術等非學科類培訓中，違規開展學科類培訓。

六、線下機構通過即時通訊、網路會議、直播平台等方式違規開展線上學科類培訓，線上培訓機構違規開展線下學科類培訓。

七、其他違反相關規定的隱形變異學科類培訓。

教育部校外教育培訓監管司官員表示，變相違規開展學科類培訓的治理還存在認定難、查處難、監管難等問題。教育部將嚴肅查處變相違規開展學科類培訓行為。

據了解，官方發布禁止學科類培訓機構營利、融資或上市的政策後，中國教育輔導或培訓行業遭受嚴重打擊，好多家在紐約或香港上市的著名公司的股價出現暴跌。包括新東方、好未來、高途在內的著名公司的市值大幅縮水。