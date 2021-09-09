中國大學宿舍刪500MB以上遊戲 學生哀號：還能玩啥

中國官方對未成年玩網路遊戲祭出嚴格限制令，不少學生玩家紛紛轉向改玩單機遊戲，卻傳出有大學宿舍規定，要求學生刪除容量在500MB以上的大型遊戲。（取材自澎湃新聞）

中國 官方對未成年玩網路遊戲祭出嚴格限制令，不少學生玩家紛紛轉向改玩單機遊戲，卻傳出有大學宿舍規定，要求學生刪除容量在500MB以上的大型遊戲，若檢查手機 和電腦時發現違規將被舉報。消息傳出引發學生們一片哀號稱，500MB以下的大都是益智遊戲，身為大學生還能玩啥啊。

國家新聞出版署日前發出進一步嚴管未成年人沉迷網路遊戲的通知，明確限制了未滿18歲的未成年人在網遊上的時間，網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日的晚上8時至9時，向未成年人提供一小時服務，其他時間一律不得向未成年人提供網遊服務。這波嚴格的監管讓許多未成年及大學生玩家紛紛計畫改完單機或掌上型遊戲。

不料，網上近日流傳一份某大學宿舍所發的通知，要求學生刪除電腦上的所有大於500MB的「大型遊戲」，只能安裝「輕量級益智遊戲」；宿舍長並會不時檢查所有學生的手機及電腦，如果有不配合或拒絕檢查的情形，將直接向校方舉報。

這項消息尚未獲得該校證實，但已引發網民熱議。不少學生玩家稱，網遊不能玩已經讓他們很失望了，以前累積的積分和種種獎賞幾乎成了廢物，成就感沒了，現在連單機版遊戲也被限制，紛紛自嘲「500MB以下能玩啥啊」，「這是要我們上網吧去玩嗎？」，「如此一來，學校生活還有什麼樂趣？」。

也有人馬上想出外接行動硬碟的方法，或是等宿舍長檢查完了之後再將遊戲裝回去，「無論上面有何政策，下面一定都能想出對策」。