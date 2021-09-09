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傘兵換傻逼…網路不雅詞攻防 官民首次「換戰俘」

中國新聞組／北京9日電
「央視網青年」發表文章為傘兵「正名」。（中央社）
「央視網青年」發表文章為傘兵「正名」。（中央社）

中國官方多次清網，包括列出眾多禁用詞。「傻逼」二字就是常被中國網路平台封鎖的罵人粗話，但自一個多月前，有人在影片平台開始以「傘兵」代替會被封鎖的「傻逼」後，卻被官媒警告「傘兵不容侮辱」但「傻逼」二字也因此解禁，網路評論是一場精彩的官民雙方成功「交換戰俘」。

中央社報導，評論指出，用「諧音梗」逼百度貼吧釋放被屏蔽囚禁的詞，看似小事一樁，卻是可以寫進中國網路發展史的大事。這是一次成功的朝野互動，是官民雙方第一次「交換戰俘」。網友扣押了「傘兵」當「傻逼」用，官方若營救「傘兵」必須釋放「傻逼」來交換。

在中國網路上，「傘兵」二字原本用來形容機關或企業裡，由高層主管自外部直接任用的人員，意指「空降人員」，運用得不算廣泛。但自一個多月前，影片平台嗶嚦嗶嚦（bilibili，簡稱B站）有人開始以「傘兵」代替會被封鎖的「傻逼」後，「傘兵」二字在中國網路上，便迅速成為「傻逼」二字逃避封鎖的替代詞。

9月後，包括微博帳號「央視網青年」、人民日報、央視軍事等官媒相繼發表文章，除要求中國網友「玩梗要適度，不要汙名化傘兵」外，更為傘兵「正名」，並指「傘兵是『精銳中的精銳』，絕不容汙名化」等。其中有文章提到，很多「諧音梗」確實能給生活帶來樂趣，但是一旦被濫用並廣泛普及，它們就有可能從「快樂源泉」，變成「禍從口出」。

文章指出，在嚴格的網路監管之下，越來越多屏蔽詞的產生造成了「諧音梗」的濫用。而網路上總有一些用戶需要透過比較「有氣勢的攻擊性話語」，表達內心的憤怒與不滿。在二者產生矛盾下，縮寫與諧音應運而生。

在上述具警告意味的文章發表後，有中國網友發現，至少在百度貼吧裡，「傻逼」二字已經不再被封鎖，可以使用。更有人為此發表評論說，百度貼吧為了贖回「傘兵」諧音梗，只好釋放被囚禁的「傻逼」來交換。否則，網友沒有「傻逼」可用，還得繼續禍害「傘兵」。

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