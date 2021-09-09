中網出征尚氣 轟劉思慕辱華 曾說：中國許多人死於飢餓

劉思慕昔日言論被中國網友挖出。（圖：迪士尼提供）

華裔加拿大 男星劉思慕因主演「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）名氣暴漲，但最近中國 網軍「帝吧官微」指控他辱華，說他曾在加拿大建國150周年接受採訪時有不當言論，更批他5歲時就隨父母從黑龍江哈爾濱市移民加拿大，如今已經完全把自己當做加拿大人了。

帝吧官微在微博發文指出，劉思慕當時接受採訪時說，「在我很小的時候，我父母會給我講，他們在共產主義中國的統治下長大的故事，說是有很多人死於飢餓，他們生存於第三世界，然後他們會覺得加拿大是一個，他們可以自由自在的生活，還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」

對此，中國網友批評，「32歲，89年生的，94年離開中國，能說出這樣的話說明他的知識結構，完全是老外，而且是特傻批的那種。」、「你父母還可以給你講講加拿大教堂裡死的那些孩子的故事」、「他有沒有想過多年以後要回來舔中國，吃資本？」

但也有不少網友提供不同想法，「其實就是一個加拿大人啊，只是中國人傻白甜，總是對這些香蕉人有幻想罷了」、「那他為啥還要來演中國人」、「1994年的時候。中國發展確實還沒有很好」、「好萊塢電影政治目的一向很強，別把中國人都當傻子」。

另據中央社報導，中國官方強力整治娛樂圈，引發南韓 業界疑慮，更出現「轉移他國發展」的聲音。中國駐韓大使館昨天說，有關行動完全針對有悖良俗、有違法律的言行，不影響中國與他國交流。

綜合中國媒體報導，中國駐南韓大使館以「發言人」名義，在大使館官網作上述表示，並強調這是因「南韓媒體較為關注」，為此「闡明中方立場」。

南韓紐西斯（Newsis）通訊社報導，南韓娛樂界近來對中國大力整治娛樂界及飯圈感到憂慮，擔心韓流（K-Pop）在中國發展受到影響，各個大力支持南韓偶像組合的粉絲團將遭到限制。因此，南韓業界已萌生應當開拓他國市場的想法。

準備進軍中國的一名南韓偶像經紀業者直指，公司計畫COVID-19疫情緩和後正式進軍中國，且正在準備。但看到中國最近的相關整治行動，感覺「風險比想像中更大」。