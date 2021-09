中網出征尚氣 轟劉思慕辱華 曾說：中國許多人死於飢餓

劉思慕昔日言論被中國網友挖出。(圖:迪士尼提供)

華裔加拿大 男星劉思慕因主演「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)名氣暴漲,但最近中國 網軍「帝吧官微」指控他辱華,說他曾在加拿大建國150周年接受採訪時有不當言論,更批他5歲時就隨父母從黑龍江哈爾濱市移民加拿大,如今已經完全把自己當做加拿大人了。

帝吧官微在微博發文指出,劉思慕當時接受採訪時說,「在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生存於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」

對此,中國網友批評,「32歲,89年生的,94年離開中國,能說出這樣的話說明他的知識結構,完全是老外,而且是特傻批的那種。」、「你父母還可以給你講講加拿大教堂裡死的那些孩子的故事」、「他有沒有想過多年以後要回來舔中國,吃資本?」

但也有不少網友提供不同想法,「其實就是一個加拿大人啊,只是中國人傻白甜,總是對這些香蕉人有幻想罷了」、「那他為啥還要來演中國人」、「1994年的時候。中國發展確實還沒有很好」、「好萊塢電影政治目的一向很強,別把中國人都當傻子」。

另據中央社報導,中國官方強力整治娛樂圈,引發南韓 業界疑慮,更出現「轉移他國發展」的聲音。中國駐韓大使館昨天說,有關行動完全針對有悖良俗、有違法律的言行,不影響中國與他國交流。

綜合中國媒體報導,中國駐南韓大使館以「發言人」名義,在大使館官網作上述表示,並強調這是因「南韓媒體較為關注」,為此「闡明中方立場」。

南韓紐西斯(Newsis)通訊社報導,南韓娛樂界近來對中國大力整治娛樂界及飯圈感到憂慮,擔心韓流(K-Pop)在中國發展受到影響,各個大力支持南韓偶像組合的粉絲團將遭到限制。因此,南韓業界已萌生應當開拓他國市場的想法。

準備進軍中國的一名南韓偶像經紀業者直指,公司計畫COVID-19疫情緩和後正式進軍中國,且正在準備。但看到中國最近的相關整治行動,感覺「風險比想像中更大」。