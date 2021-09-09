中國首個mRNA疫苗廠 玉溪啟用 下月投產

玉溪沃森生物技術有限公司，是中國第一個mRNA新冠疫苗產業化基地。（取材自微信）

中國 第一個mRNA新冠疫苗 生產車間，近日在玉溪高新區疫苗產業園建成並交付使用。

「雲視新聞七彩雲」微信 公眾號報導，mRNA新冠疫苗由軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製，玉溪沃森生物技術有限公司負責基地建設，這個基地總投資人民幣5.2億元（約8047萬美元），預計每年可生產2億劑疫苗，是中國第一個mRNA新冠疫苗產業化基地。

mRNA是一種天然分子，為人體細胞提供指令，激發人體免疫製造抗原，對抗相應的病體。

將編碼S蛋白的mRNA基因直接注入人體，利用人體細胞在人體內合成S蛋白，刺激人體產生抗體。通俗的說，相當於把一份記錄詳細的病毒檔案交給人體的免疫系統。

mRNA疫苗是目前全球公布的三期臨床試驗結果保護率最高（95%）的疫苗。同時，其研發技術門檻高，目前僅有美國和德國研發的少數幾個mRNA疫苗品種進入臨床研究階段。相比國外研發的mRNA疫苗，中國國產mRNA疫苗具備著三大優勢。

其一，疫苗安全性更高。中國採用的疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高。

其二，國產化水平高。中國mRNA疫苗核心原料和設備已經全部實現國產化，意味著一旦獲得生產批准，那麼產能將可以實現快速放大，滿足供給。

其三，儲存成本更低。中國採用了單人份預充針劑型，可在室溫保存一周或在4℃長期保存，冷鏈成本低，容易實現人群大規模接種。

當下，除了mRNA疫苗研發進度順利，中國基於傳統技術的重組疫苗已經走在了國際前列。據統計，截至目前，中國已有5款疫苗項目進入三期臨床試驗，並已在十餘個國家啟動接種，且無嚴重不良反應報告。