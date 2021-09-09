淹水事故後… 鄭州地鐵整修兩個月將恢復營運

河南省鄭州市地鐵5號線航海廣場站，工作人員進行清潔作業，為幾天後的恢復運營做準備工作。 （中新社）

河南省鄭州 市7月20日發生地鐵 淹水事故共有14人遇難。當地媒體報導，鄭州地鐵歷時約兩個月修整，將於9月12日、15日分兩批次恢復載客營運。

隸屬鄭州報業集團的正觀新聞報導，9月12日，鄭州地鐵1號線、2號線一期、城郊線將恢復載客營運；9月15日，2號線二期（賈河站至劉莊站）、3號線、4號線、5號線恢復載客；14號線一期因設備更換等，暫不具備恢復營運條件。

根據鄭州市防汛抗旱指揮部先前公布的資料，7月20日時，鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域因特大暴雨 發生嚴重積水現象；當天傍晚6時許，積水衝垮出入場線擋水牆進入正線區間，導致5號線一列列車被洪水圍困，共造成14人罹難。

報導稱，暴雨災害發生後，鄭州地鐵成立搶險搶修和恢復生產運營工作組，組織設計單位、參建單位、系統集成商、設備供應商、維修維保單位及國內部分地鐵公司3000多名專業技術人員，投入搶險搶修工作。

據報導，截至8月19日，鄭州地鐵線網除14號線一期外，全部實現空載運行。8月22日以來，交通部門委託兩家安全營運評估單位對鄭州地鐵線網空載運行線路展開恢復運營專項安全評估，至9月4日完成了6條線路專項安全運營評估，出具具備恢復營運條件評估報告。

河南在今年7月間爆發嚴重水災，根據官方統計，截至8月1日，暴雨因災遇難302人，尚有50人失蹤。其中，鄭州遇難292人，失蹤47人；新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。