投車堵河堤決口 河南5卡車司機各收50萬捐款：先還債

李永祥和他的卡車，為了堵住衛河河堤決口，經歷不少風波。（取材自新京報）

今年7月，河南 省鶴壁市一處衛河河堤決口，為了封堵決口，當地五位卡車司機將車輛投入河中，有人的車子甚至才開了三個月；近日，在河南省鶴壁市浚縣縣領導的督促見證下，五位司機都各收到了50萬元（人民幣，以下同，約7.7萬美元）捐款。

新京報報導，北京華品博睿網絡技術有限公司捐款500萬元（約77萬美元），向衛河彭村段決堤時投車堵決口的愛心單位、愛心車主致敬。根據企業的捐贈意向，每位車主將能拿到50萬元的捐款。

紅巖運輸公司的五位卡車司機李永祥、李文鋒、郭曉攀、李同雲、段永康，當時為了堵住河堤決口，將公司卡車投入河中。其中，李永祥一共花了48萬元（約7.4萬美元）買車，一部分是借親戚朋友的錢連同貸款 ，投河時，車子才剛開了三個月。李永祥說，自己家中經濟狀況不是很好，父親也在生病，生活入不敷出。

另外，司機段永康也面臨同樣困難，他為了買車，貸款37萬元（約5.7萬美元），還借了親戚朋友十幾萬，每月要還1萬6258元（約2500美元）的分期，被投進去的卡車幾乎是他的全部家當。

據報導，事發後，紅巖運輸公司同意先將五人車輛剩餘的分期給還上，但段永康表示，公司要求扣除保險 和附件的錢，加在一起5萬（約7700萬美元）左右。「保險是司機交給公司錢，以公司的名義統一買的；附件包括加裝的滑板、自動篷、鐵皮、邊燈、攝像頭等等，有發票的給報，沒發票的不給報，但是司機們大多在鎮上小店安裝，沒有發票。」

司機們不滿公司的處理方式，於是向縣裡領導反映。縣領導知道後很生氣，問紅巖運輸公司為什麼苛扣人家的錢，「為什麼讓英雄流血又流淚？」隔天在縣領導的見證下，紅巖運輸公司負責人承諾將未補償到位的款項打到5位司機的銀行卡中。

收到捐款後，李永祥和李文鋒先去還了買車的借款和貸款。李文鋒說，投車之後，妻子也離家而去，錢還完親戚朋友，所剩寥寥無幾，他說自己之後還是想買車。