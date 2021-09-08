「荊州大意失關公」巨像斬首？魔幻違建案爛尾又一樁

中國湖北省荊州一座號稱全世界最大的關公青銅像，自去年2020被中國官方發現是違建之後，在今年9月初正式動工拆除。（取材自微博）

「如今是荊州大意失關公，魔幻奇觀為何不能留？」中國 湖北省荊州一座號稱全世界最大的關公青銅像，自去年2020被中國官方發現是違建之後，在今年9月初正式動工拆除。這尊高達58公尺的超大型關公像，原先是荊州市作為發展觀光 的重點工程，藉由三國名將——關羽——威震華夏的荊州典故來促進旅遊。未料工程背後黑幕重重，官商勾結、包庇濫建的疑雲難以自圓其說，超過3億人民幣（約4644億美元）的建設與拆除費用更讓輿論譁然。如今正好拆除頭部「斬首」的關公像，是不是中國又一個魔幻建設的爛尾事件？

這尊荊州關公青銅像，位於湖北省荊州旅遊景區「關公義園」，從2014年2月開工建設，於2016年6月正式對外營業。荊州是中國知名的歷史文化古都，關公義園本為湖北省和荊州市共同打造、重點投資的大型工程，作為荆州古城歷史文化旅遊區的擴大方案，最終目的是藉此大大提升荊州文化觀光產業。

為了推動觀光，當地政府想到的招數，就是以大眾再熟悉不過的三國名將關羽為號召，而荊州之於關羽的戎馬人生，既是關公「威震華夏」的武功之地，同時也是最後敗走麥城、將星殞落的英雄末路。

建設中的荊州巨像。（取材自微博）

荊州市打算塑造一尊關羽巨像作為象徵，於是便打造了高度達58公尺（本體約48公尺、基座約10公尺），手持長度70公尺的青龍偃月刀，雕像外層含有4000餘塊的青銅包覆，總重量達5000多噸，號稱是全世界第一大的關羽巨像。雕像的下方基座是內部8000平方公尺的關公紀念館，還主打沉浸式的「關公體驗劇」，衍出各種斬顏良、斬華雄、過五關斬六將和水淹七軍等三國演義的名場面。

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違章建築 基座已下沉

建成如此世界奇觀，自然也是所費不貲，巨像建設費用達1.7億人民，但儘管話題十足，實際上關公義園在2016年開放營業後，並沒有如預期來得受歡迎；截至2020年園區的總收入不到1300萬人民幣，荊州想靠關二哥發大財的野心似乎打錯了算盤。

然而最動搖根基的問題，是2020年10月接獲中國住建部的通報，其實關公巨像是不折不扣的違章建築，同時發現雕像基座已經出現下沉問題、紀念館也沒有通過消防安全驗收，要求限期整改。

根據荊州當地的相關調查發現，實際上雕像所在位置屬於法定的荊州古城歷史城區，按規定區域內建築體不可超過24公尺高，而官方取得的營建許可其實只有「關公聖像基座」，換句話說基座上48公尺的雕像本體，從一開始就沒有建設核可。是誰包庇建設案？又為什麼從2014年到2020這6年之間，可以完全相安無事、還大張旗鼓對外宣傳？違建疑雲都指向了湖北省和荊州市可能涉及的官商勾結。

包庇建案 疑官商勾結

萬不得已之下，官方最後決定只能拆除後遷移，但光是拆除和遷移費用又得耗資1.5億，加上當初的建設費，來回總計超過3億人民幣，根本浪費公帑的巨額消耗才又讓民眾輿論沸騰。今年9月2日拆除作業正式啟動，結果先從頭部開工的畫面，卻極為諷刺地讓關公在荊州「又被斬首」，簡直羞辱武聖的新聞畫面又引爆了網路社群 的高度議論。

正當拆除作業進行時，今年8月甫上任的荊州市委書記吳錦，在內部會議上痛心檢討：

「我覺得雕像的每一塊銅片，都是抽向我們一記響亮的耳光。」

雖然荊州市承認雕像審批有問題、也承諾會總檢討負責到底，但到底誰該負責任？官商包庇的真相如何？全案又能追查到多深？種種令外界困惑不解之處，至今沒有任何答案。因此就算吳錦說了一段頗受外界同情的「打耳光」說法，於拆遷案上根本也於事無補。

山西運城的關公巨像。 （中新社）

關公義園的巨像，在中國可以說是見怪不怪。其實關羽本人的故鄉山西運城，早在2010年就率先蓋了一尊總高度80公尺的關公銅像（本體61公尺、基座19公尺），座落於運城山中睥睨群山，立意也是山西省要藉此搶奪「關公文化」的話語權。

就規格上來說，山西運城銅像應該比荊州巨像來得大，為何荊州卻反而自稱世界第一？背後原因是近十多年來，中國各地競相出現追求「最大、最巨、最高」奇觀的建設競賽，無論是否為事實，喊得大聲就能吸引目光和利益。

然而許多未經深思熟慮、短視近利就胡亂起造的超大型建築和巨像們，近年不是飽受輿論抨擊、就是乏人問津而淪為廢墟。例如斥資6000萬人民幣的中國山西「三國城」，現已成荒蕪一片；中國貴州獨山縣的「天下第一水司樓」，更是爛尾到舉債400億。

山西運城的關公巨像。 （中新社）

如今要遷移的荊州關公像，原本園區就收益不佳，預計要遷移到荊州城古蹟遺址「點將台」在重建雕像，但點將台欠缺觀光規畫、平時無人聞問，即便將來雕像重見天日，會不會就成為下一個爛尾的魔幻廢墟？

來源：在野說