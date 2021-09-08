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網遊沒得玩 未成年抱iPad痛哭

中國新聞組／北京8日電
當局發布「防沉迷新規」，不少未成年玩家沒遊戲打很崩潰。（取材自中新網）
當局發布「防沉迷新規」，不少未成年玩家沒遊戲打很崩潰。（取材自中新網）

自國家新聞出版署發布「防沉迷新規」以來，遊戲企業積極配合。騰訊加大保護力度從「王者榮耀」、「和平精英」試點，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑帳戶全部重新認證。電競賽事也宣布限制參賽選手年齡。

中國新聞網報導，在新法下，未成年電競選手面臨新的未來規畫，而更多的普通未成年玩家則開始「以淚洗面」。

PEL和平精英職業聯賽公告稱，將對參賽選手年齡展開合規工作；KPL王者榮耀職業聯賽則明確，KPL和K甲選手必須年滿18周歲方可參賽。

網上則流傳，未成年玩家發現遊戲升級防沈迷系統後抱著ipad痛哭流涕，未成年人發現錯過當天僅有的1小時遊戲時間後情緒崩潰、打滾大哭等視頻。網友說，「我一個玩網遊的同學這幾天情緒特別崩潰」。

限制網遊，一些孩子開始回歸線下遊戲，孩子們抱著玩具槍、圍坐在一起玩卡牌的畫面重新出現在社交媒體。

而周末博物館圖書館的客流量相比之前有明顯增加，廣州圖書館日均接待量與8月相比增幅達30%左右。

此外，不少網遊因此在應用商店被打一星。「王者榮耀」、「和平精英」等遊戲一度被刷到低於2分。

成年人與未成年人的對立，出現在手遊的評價區。（取材自中新網）
成年人與未成年人的對立，出現在手遊的評價區。（取材自中新網）

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