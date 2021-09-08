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鑽「防沉迷」漏洞…2小時33元 未成年租號打遊戲

中國新聞組／北京8日電
網路上出現的租號商品。（央視截圖）
網路上出現的租號商品。（央視截圖）

為了防止青少年沉迷手遊，國家新聞出版署要求，未成年玩家每周遊戲時長不得超過三小時。「防沉迷新規」上路後，市場上馬上出現「租號打遊戲」的商品，也讓「花33元租號打2小時王者榮耀」的話題衝上熱搜。

每日經濟新聞報導，騰訊遊戲當晚回應，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制。已向超過20家帳號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務。

據報導，遊戲帳號租賣已形成灰色產業鏈，網上通過租號、買號等途徑繞過監管無限制玩網遊。

在各大電商平台和手機應用商店，均能輕易搜到「遊戲租號」的服務和應用。有些店鋪甚至打著「強烈推薦包天/包夜租號，性價比最高，客服24小時在線服務」的旗號，將買家誘導進入一個名為租號選號網的鏈接，進入後可選擇「王者榮耀」、「絕地求生」等多款熱門遊戲可選。

在價格方面，因遊戲角色的不同價格也有所不相同，其中王者榮耀2小時起租價格為16.8元/小時（人民幣，下同，約2.5美元），包夜為95.2元（約14美元），日租224元（約34美元），周租甚至高達980元（約151美元）。

網路上出現的租號商品。（取材自每日經濟新聞）
網路上出現的租號商品。（取材自每日經濟新聞）

網上下單後，店家會發來商品鏈接，購買後登錄遊玩不受任何限制，店家稱，我們的帳號都是成年人的帳號」，有些店家甚至以「無防沉迷」作為賣點之一。

按店家提示進入遊戲界面，整個過程並沒有觸發任何實名認證系統。原因是不少遊戲平台只在遊戲登錄時驗證帳號的真實性和有效性，並沒有驗證遊戲帳號和使用者身分之間的關聯。

之前，朋友圈流傳一張截圖，「60歲花甲老太太，凌晨3點排位用趙雲拿五殺，讓騰訊陷入了沉思」。對此，網友調侃，「我奶常山趙子龍」。

顯而易見，這位遊戲玩家可能是未成年人，然後使用家長的身分證信息進行實名認證，就可跳出防沉迷系統的監管。

網路上出現的租號商品。（央視截圖）
網路上出現的租號商品。（央視截圖）

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