清華人出境 10年來逾半回流 校長：比率擴大中

清華大學校長邱勇。(取材自瀟湘晨報)

清華大學日前舉行2021級研究生開學典禮，校長邱勇強調，「大學不能脫離她所在的土壤而發展，大學是國家的大學」，10年來出境校友中超半數已回國，這一比率還在擴大中。此外，據央視報導，針對近日高校醜聞頻發，北京 當局派巡視組進駐31所中管高校，並點名批評包括清華、北大、復旦、浙大等名校。

香港01報導，邱勇6日在開學第一課引用蘇格拉底名言——「未經審視的人生不值得過。」亦告訴新生們，「研究生仍然是人生的成長階段，不日進則日退」。

「一個人的人生追求只有同國家的需要和人民的利益相一致才有意義。」邱勇還對研究生新生表達期望：「希望你們把個人的理想追求自覺融入到國家富強、民族復興、人民幸福的偉大事業中，成就更有意義的人生。」

他說，據統計，過去10年，清華大學畢業生出國（境）深造佔比約14.2%，其中超過65%的畢業生到世界排名前50位大學深造。清華校友總會的「清華人」小程序註冊訊息顯示，截至2021年4月，2002級至2011級出國（境）清華校友中已有超半數回國工作，且這一比率還在持續擴大中。

央視報導指出，近年來中國 高校事件頻發，尤其是名校醜聞更是造成不小的負面影響。日前，中共派巡視組進駐31所中管高校，並點名批評包括清華、北大、復旦、浙大等名校，被指存在違反中央八項規定精神問題，以及思政課質量不高、思政建設不到位等。

北京青年報政知見官方微信透露，在這次巡視反饋中，包括北京大學、清華大學、南京大學、東南大學、中國科技大學等高校在內，被巡視的高校普遍都被指出落實中共黨委領導下的校長負責制不到位或還有弱項、還有不足等。

此外，部分高校被指存在「廉潔風險」，另有部分高校被指存在違反中央八項規定精神問題，及思政課質量不高、思政建設不到位。在向北京大學和南開大學反饋情況時，巡視組專門指出這兩所高校在馬克思理論學科方面存在問題。