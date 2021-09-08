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她在汶川大震失去右腿 在東京殘奧乒乓球奪金

中國新聞組／北京8日電
比賽中的王睿。(取材自成都商報)
比賽中的王睿。(取材自成都商報)

東京殘奧會乒乓球女子團體TT6-8級2日決賽中，中國隊2比0完勝荷蘭隊，中國隊的三名選手茅經典、黃文娟、王睿登上殘奧會的最高領獎台。在汶川大地震中失去右腿的成都運動員王睿，在第二次殘奧會征途中終於圓了冠軍夢，這也是本屆殘奧會上成都運動員代表收穫的第二枚金牌。

成都商報報導，2008年5月12日發生汶川大地震，德陽市什邡湔氐初級中學學校樓房垮塌，正在備戰中考的15歲初三學生王睿被埋在廢墟中，班上40個學生有24人遇難。由於右腿被預制板壓了十個小時，被搶救出來的王睿只能截肢。

雖然很快按上了義肢並重新站起來，但15歲的王睿經歷這一劫難，整個人性情都變了。

王睿回憶當時的心情，「突然截肢了，自己心裡面肯定是接受不了。一出門，就有人用異樣的眼光看你，心裡確實很難受，所以乾脆就不出去了。」上高中後，適應不了新環境的王睿最終選擇退學。

墜入人生低谷中的王睿，想起住院和康復期間，陝西殘疾人乒乓球的教練告訴她關於殘疾人參與體育運動的故事。2009年，王睿在成都市殘聯的綜合服務中心大樓內開始乒乓球訓練。

王睿是從零基礎開始練起，起步太晚的她深知要比別人練得更多、更苦才能進步。王睿每天除了完成殘聯安排的文化學習，上下午都會訓練，每天訓練不少於八個小時。由於運動量太大，王睿的殘肢前端經常會被義肢磨破，義肢裡總是充滿血水、汗水。

王睿真正對乒乓球產生熱愛，是開始參加比賽及拿到成績以後。2010年，王睿在四川省殘疾人運動會上第一次獲得獎牌，拿到單打銀牌和團體金牌；「有了成績，自信心有了很大的改變，不再像以前那麼自卑。」

而她的母親周樂芬也明顯感覺到，女兒打乒乓球之後，整個人的精神狀態完全不一樣，體育運動催人奮進的力量讓王睿重新變得愛說愛笑，而且也能夠坦然面對經歷過的那場劫難。

「以前她不裝上義肢、不遮得嚴嚴實實的是不會出門，現在不裝義肢也可以在外面待一天，這就是能夠正確看待自己，從心理陰影中徹底走出來的表現。」周樂芬說。

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