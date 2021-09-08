80歲「硬核」退休生活：山中追蝶15年 冰櫃藏3萬標本

鄧合黎野外追蝶。(取材自成都商報)

退休 生活能有多硬核？80歲的四川宜賓人鄧合黎，花了15年時間在橫斷山追蝴蝶，自費做科研，工作 室冰櫃裡藏有3萬隻蝴蝶標本。目前，他正在和團隊整理歸納資料，準備出版一本關於橫斷山蝴蝶的「百科全書」。這本百科全書幾乎囊括了橫斷山所有種類的蝴蝶，同時記錄了其出現的位置和時間。

令人意外的是，研究蝴蝶，鄧合黎竟是「半路出家」。成都商報報導，退休前，鄧合黎是重慶自然博物館研究員；退休後，受制於設備、經濟等原因，他選擇研究蝴蝶，延續其行走自然的愛好。

在友人的資助下，他開始了橫斷山尋蝶之旅。選擇橫斷山，是因為那裡是生物多樣性的熱點區域，可能藏著蝴蝶起源分化的秘密。「根據之前的資料，橫斷山大約有五、六百種蝴蝶。」

鄧合黎表示，一個熟手一天大約能捕15隻蝴蝶。這是因為更多的時間花在了尋找蝴蝶上，越到後面，花的時間越多。團隊採集的蝴蝶不涉及國家重點保護野生動物名錄中的種類。有的蝴蝶成蟲只會存活幾十天，難以被發現。所以，哪怕已經閱蝶無數，遇見罕見的種類時，團隊成員還是會很興奮。

捕蝶之路並非一帆風順。有一次，一行人從成都出發，剛到雲南昭通，二手車的氣缸就壞了，只能拉回去修，他們只能租車 進山。「現在交通也方便多了，之前一個月才能跑完的地方，現在可能四、五天就夠了。」橫斷山範圍所涉及101個縣份，他們已經走完了其中的67個。

2017年，鄧合黎團隊落戶成都野趣生境環境設計研究院，在該院物力財力支持下，開始了橫斷山蝴蝶研究的室內工作，目前，正在對標本進行整理、分類。

鄧合黎的工作室裡，有一台約1米高、1.8米寬的冰櫃，裡面保存著約3萬隻蝴蝶標本。旁邊的標本室，還有大約3000隻展翅蝴蝶標本。打開冰櫃，裡面堆滿了塑料盒，每個盒子裡裝有幾百隻蝴蝶。當需要對蝴蝶進一步研究時，冰櫃裡的標本會被取出。

鄧合黎打開標本室，除了機器發出的「嗡嗡」聲，此地一片漆黑。「黑暗可以最大限度地保護蝴蝶體內的化學色素。」鄧合黎表示，「嗡嗡」聲是抽濕器的聲音。濕度不合適，蝴蝶標本沒法「展翅飛翔」。濕度過高，蝴蝶翅膀會下垂；濕度過低，蝴蝶翅膀太脆易折。隨著燈打開，標本室架子上五彩斑斕的蝴蝶標本呈現眼前。

談到即將出版的圖書，鄧合黎說：「基礎科研也是科研，沒有基礎，何談那些高大上的應用。」鄧合黎表示，所有的保護和應用都是從最基本的了解開始，而這一塊恰恰是最枯燥的，往往需要不斷重復、長時間地積累。但對於喜歡的人而言，15年的時間也很快。「不堅持做完，對不起資助我的朋友，也對不起自己。」