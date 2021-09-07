95後大學生 領證1小時鬧離婚 法院：不准

一名大學生領結婚證後一小時隨即鬧離婚事件，近日引起討論。（新華社資料照片）

雲南一名1995年出生的大學生，在與女友領證結婚後一小時就鬧離婚，還因新婚妻子不同意而鬧上法院。不但被女方索賠30萬元人民幣，還被法院「打臉」。新聞曝光，火速衝上熱搜第一。

齊魯晚報報導，男主角項男現就讀於昆明某職業學院，女主角陳女則是昆明某口腔醫院的護士。項男的父親在醫院護理牙齒時認識了陳女，覺得陳女不錯，於是介紹給自己的兒子。

項男和陳女認識後互生好感，很快就確立了戀愛關系。在談了幾個月戀愛後，雙方在昆明市呈貢區民政局辦理了結婚登記。但讓人意外的是，就在辦理結婚登記一個小時後，項男就向陳女提出離婚要求，陳女不同意離婚，於是項男向法院提起訴訟，請求法院判令雙方解除婚姻關係。

項男表示，他和女方在結婚前其實已經分手，兩人感情早已破裂。結婚是因為女方在分手期間多次發短信騷擾和刺激他，他因而才做出了草率決定。陳女則表示，項男顯然存在故意騙婚行為，對自己的身心及之後的婚姻生活造成巨大影響，應依法追訴制裁項男及其父親污蔑自己的不良行為。如果離婚，要求項男賠償30萬元人民幣。

對於女方求償的要求，項男辯稱領證一事父母不知情，他向父母謊稱學校需要才拿到了戶口本領取的結婚證。結婚登記是雙方自願，因為雙方感情已經破裂，才提出離婚。此外，陳女與項男均稱結婚前雙方沒有同居過，婚後沒有住在一起。

法院審理後認為， 女方被告不同意離婚，可以看出雙方經過戀愛有一定感情基礎。原告並不能舉證證明夫妻感情破裂，或證明被告有調解無效應當准予離婚的情形，法院不予支持原告的訴訟請求。