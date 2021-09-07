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體重18公斤漸凍症患者就讀北航 立志做中國的霍金

中國新聞組／北京7日電
2021級新生邢益凡與父母合影。（取材自微信）
2021級新生邢益凡與父母合影。（取材自微信）

北京航空航天大學（簡稱北航）近日迎來首名2021級本科新生邢益凡。他在父母陪伴下，提前入住校園愛心宿舍。邢益凡今年18歲，體重卻僅有18公斤。6個月大時，他被確診為LAMA2-相關先天性肌營養不良（漸凍症的一種）。他表示，立志做中國的「霍金」，用知識改變世界。

中國青年報報導，邢益凡常年與病魔作鬥爭，但仍在功課上表現優異。中考時，從沒參加過課外補習的邢益凡以全校最高分，考入吉林市第一中學；今年高考，他又以645分的成績考入北京航空航天大學。

邢益凡。（取材自江城日報）
邢益凡。（取材自江城日報）

因為患病，邢益凡最大運動能力只能獨坐，無法像其他孩子一樣站立、行走。

邢家人認為，邢益凡患了這樣嚴重的疾病，被剝奪走、跑、跳的權利，不能再被剝奪受教育的權利。從小學到高中的每一節課，父母都陪伴在他身邊。一邊掙錢養家，一邊支持兒子的夢想，夜晚要兩個小時醒來一次為他翻身。「每一天都是挑戰，跟衝鋒陷陣似的，如果能成功度過這一天，我們就是勝利，不敢去想未來，但會努力過好每一天。」邢益凡父親說。

據報導，由於嚴重脊柱畸形，邢益凡一堂課最多能堅持坐著聽課30分鐘，剩下15分鐘只能躺著聽課，全靠大腦想像老師講的知識。翻書時，他做不到用一隻手來完成。由於頸部肌肉的退化，他的頭幾乎不能自己轉動。平時上課，他只能用下巴撐在桌上支著頭，眼睛也只能掃視到書本的一半頁面。

邢益凡入住宿舍。（取材自微信）
邢益凡入住宿舍。（取材自微信）

隨著年齡增長，疾病也一直發展，邢益凡的身體逐漸出現多系統受累症狀，包括多發關節攣縮、脊柱畸形、呼吸功能不全、營養障礙等。母親曾多次勸他轉到競爭沒那麼激烈的普通班，他卻堅持自己「考上創新班，就能讀下來」，「我就想看看，我還能走到哪一步，想再往前奔一奔。」

邢益凡用僅剩少許肌肉力量的雙手，一天最多做20多張試卷，經常做到凌晨1、2點。他的骨頭非常脆弱，稍有不慎就有折斷的危險。備戰高考期間，邢益凡在準備上床睡覺時不慎右臂肩關節骨折。

報導說，在3個月治療中，因長期臥床和嚴重呼吸功能不全，他出現墜積性肺炎（gravistatic pneumonia）。骨折和肺炎改善後，邢益凡立即重返課堂，如願參加並順利完成2021年高考，並最終被北京航空航天大學錄取。

在北航師生陪同下，邢益凡近日來到大學校園，住進位於地面、出入方便、有兩張床和獨立衛浴的愛心宿舍，他母親也入住陪讀照料。學校提前準備生活用品，方便他們刷臉拎包入住。對此，邢益凡表示感到特別溫暖。

北京 高考 肌肉

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