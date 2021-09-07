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他中樂透大獎 兌獎現場馬上給員工補發工資獎金

中國新聞組／北京7日電
重慶市體彩中心副主任時杰（左）為獲獎者胡先生（右）頒獎。（取材自華龍網）
重慶市體彩中心副主任時杰（左）為獲獎者胡先生（右）頒獎。（取材自華龍網）

如果你中了樂透大獎，你領獎後第一件事要做什麼？重慶市胡先生讓大家開了一次眼界，他在辦理兌獎時，專門帶來了公司的財務，在兌獎現場給自己公司員工挨個兒發起了工資和獎金。

華龍網報導，胡先生是重慶市萬州區第21101期體彩大樂透967萬元（人民幣，下同）大獎的得主。胡先生表示，他從2019年開始與朋友在萬州合夥經營苗木生意。受到疫情等因素的影響，最近生意一直不太好。今年5月，生意夥伴不辭而別，還捲走了公司僅存的現金。

事發後，胡先生借遍了身邊的親朋好友，總算有錢讓公司的生產和銷售勉強維持運轉。不過，員工的工資，他無力解決。幸好員工們都很理解，願意暫時只領基本的生活費，與公司共渡難關。胡先生也承諾，一旦公司緩過來了，帳上有錢了，他一定第一時間給大家補發拖欠的工資和獎金。

而就在兌獎的這一天，胡先生同時兌現了他的承諾。「雖然，錢是來自體彩大樂透的獎金，但只要進了公司帳戶，我就要把拖欠的工資和獎金發給員工，也不枉大家對我和公司的信任。」胡先生開心的說。

「一直以來，我都有堅持購彩的習慣，但不是衝著大獎去的。」由於自己手頭也沒什麼錢，胡先生乾脆買起了體彩大樂透彩票，「只要路過體彩店，我就總會花10到20塊錢，機選一到兩張大樂透彩票」。沒想到，這次他花10元買的彩票真的中了967萬元大獎。

胡先生表示，給員工補發工資和獎金之後，他會把剩下的獎金設為教育基金，一方面讓子女能接受更好的教育，不走他的老路，另一方面打算幫助家鄉的其他困難孩子，讓更多孩子接受更好的教育，從而獲得更好的未來。「我就是吃了文化水平不高的虧！和朋友合夥做生意時，合作合同上存在明顯的漏洞，讓朋友能合法捲走公司的現金，丟下我一人苦撐公司。」

教育 疫情

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