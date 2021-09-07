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四川中學「淋雨軍訓」惹議 校方：學生堅持，沒人感冒

中國新聞組／北京7日電
四川師範大學附屬第九實驗中學的學生在操場淋著雨進行軍訓匯演。（視頻截圖）
四川師範大學附屬第九實驗中學的學生在操場淋著雨進行軍訓匯演。（視頻截圖）

四川師範大學附屬第九實驗中學（以下簡稱「川師大九中」）日前一段「師生淋雨軍訓」的視頻，在網路上引起討論，許多人批評校方不應該讓學生冒著生病的風險繼續進行活動。校方隔天回應質疑稱，軍訓演出早已排定日程，途中雖然遇到下雨，但師生仍堅持要完成，且「目前無人感冒發燒」。

來源：YouTube

極目新聞報導，日前一段名為「學校領導陪軍訓的孩子一起淋雨」的視頻在網路上流傳，內容顯示川師大九中的學生們正在操場進行軍訓匯演，但現場突然下起大雨，學校的領導也坐在主席台上跟著淋雨，並未穿雨衣或撐傘，雖然渾身濕透仍繼續觀看演出，無一人離開座位。

視頻引起網民不同看法，有人支持師長言傳身教，以身作則，軍訓豈能因為下雨就中斷？但也有人認為，現場不只是小雨，而是下起大雨，不該為了個「形式」讓師生活受罪，改天再進行就好；也有人表示，目前仍是新冠肺炎疫情防控期，要是有人因此生病就麻煩了。

一位未具名的川師大九中老師表示，學校軍訓活動進行了一周，當天剛好是匯演，一開始並沒有下雨，表演進行一小時後才開始下大雨，但現場師生都堅持到最後。

該校行政辦主任也解釋，下雨後，就讓未完成的班級兩個一組一起表演，將剩餘活動壓縮到20分鐘就結束。他也強調，事後馬上讓學生活宿舍換衣服，食堂提供薑湯暖身，校醫也有在旁觀察，目前沒有學生報告因為軍訓淋雨感冒發燒。

行政辦主任說，「軍訓重在培養學生意志」，視頻應該是學生家長上傳的，他們都覺得很感動、挺認可的。

學校領導也在主席台上跟著淋雨，無一人撐傘或中途離開。（視頻截圖）
學校領導也在主席台上跟著淋雨，無一人撐傘或中途離開。（視頻截圖）

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