演短劇、開直播…警官宣導「反詐騙」衝熱搜

陳國平在反詐騙科普直播中。（視頻截圖）

「明星被狗咬都能上熱搜，如果反詐宣傳天天上熱搜，很多人就會知道防範。」河北省秦皇島市公安局海港分局反電詐警察 陳國平，5個月前在網絡平台上感慨留言說，他也要「加油做明星」，讓反詐宣傳有力量。如今，陳國平網絡平台的直播觀看人數超過2100萬，參與連麥的主播直播間總觀看人數破億，總互動量達到8000萬以上，二次加工的短視頻播放量也已破億，他成了真正的「明星」。

來源：YouTube

陳國平的平台暴紅後，一度火到觸發微信 安全策略，導致「警官老陳」微信帳號被封。微信對此回應，「該用戶有短時間大量添加好友等異常行為，且同時被多人舉報，觸發帳戶安全策略被自動處置，已進行複核和解封」。

中新社報導，今年43歲的陳國平2018年開始從事反詐工作。他辦過很多詐騙 案件、見過很多受害者，他們如出一轍的被騙經歷和慘痛教訓深深刺痛了他。陳國平說，在辦案之餘，他開始用心琢磨，如何更有效地宣傳科普反詐知識，提高群眾的防範意識。

經單位批准，2020年他在多個網絡平台上註冊了「秦皇島市海港區打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心」和「秦皇島海港分局刑警大隊反電詐中隊」等官方帳號，保持著「多一個人進直播間，少一個人上當受騙」這一信念，開始了網絡反詐宣傳。

陳國平把自己實際辦案中遇到的情況，自編自導自演多個反詐短劇。（取材自中新網）

他把自己實際辦案中遇到的情況和較為典型的電信詐騙案件演繹成短劇，找來身邊好友，自編自導自演多個反詐短劇，並給它們命名為「海港反詐劇場」，引來眾多網友圍觀點讚。

據報導，陳國平絞盡腦汁，製作精美的鑰匙扣，在直播間內不定期免費發放給網友；8月他和歌手楊小壯等人共同錄製了歌曲「請遠離騙局」MV。在反詐騙科普直播中，陳國平隨機與用戶連麥，傾聽他們上當受騙的經歷，宣傳反詐知識，「只有融入大家，才能更多地了解廣大網友的訴求，更好地為大家服務。」陳國平說。

陳國平會隨機與用戶連麥，宣傳反詐知識。（視頻截圖）

如今，陳國平的「明星夢」已圓，「受到的關注多了，肩上的責任也就更大了。」陳國平說，「正籌畫拍攝反詐連續劇，也會繼續寫反詐題材的歌曲。如果條件允許，我還會進行直播，會和媒體互動，會用我所有能想到的辦法，去宣傳反詐知識。」