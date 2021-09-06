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中國開學日特殊風景：學校圍牆「長滿家長」

中國新聞組／北京6日電
學校校園圍牆上「長」滿了家長。（取材自央視新聞）
學校校園圍牆上「長」滿了家長。（取材自央視新聞）

中國大部分中小學、幼稚園日前開學，不少家長當天將孩子送入校園後留在校外「暗中觀察」，導致「學校圍牆上長滿了家長」，引起網路熱議，成為微博熱搜話題，網友笑稱，「家長們的姿勢可謂全國統一」。

香港01報導，或是出於不放心的心態、或是出於想了解孩子的校園生活，家長們或蹲或坐在地上貼門貼牆「觀察」，或爬上圍牆張望，成了中國開學日的特殊風景。

據現場畫面顯示，有的家長蹲下身從圍欄空隙中觀察，有的則攀爬上欄杆從上方觀看，動作都具有一定的危險性。

不少家長把孩子送進校園後，或蹲或坐在地上貼門貼牆「暗中觀察」孩子的適應情形。（取...
不少家長把孩子送進校園後，或蹲或坐在地上貼門貼牆「暗中觀察」孩子的適應情形。（取材自央視）

家長們的「不放心」，引起網友熱議，「可憐天下父母心」、「上學的時候翻牆出去玩，長大了攀牆看孩子上學」、「孩子上學，考驗的是爸媽的心理素質」、「同一個世界，同一個家長。家長們還是要注意安全」、「很多家長確實會不放心，過幾天就好了，其實孩子在學校適應能力挺強的，每一個孩子都很優秀」。

不少家長把孩子送進校園後，或蹲或坐在地上貼門貼牆「暗中觀察」孩子的適應情形。（取...
不少家長把孩子送進校園後，或蹲或坐在地上貼門貼牆「暗中觀察」孩子的適應情形。（取材自央視）

更有網友認為家長們的「不放心」是「焦慮到變態」的表現。四川日報旗下的新媒體平台「川觀新聞」對此表示，出現這些問題其實是很正常的，真的可以理解。「川觀新聞」認為，不放心孩子是人之常情，並沒有什麼不妥，不要總以「絕情」的眼光看待教育，別笑家長的軟弱。

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