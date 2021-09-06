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防沉迷新規首個周末 王者榮耀崩了 有人急哭了

記者羅印冲／北京6日電
中國青少年只能周末每天打電玩一小時，卻碰到了遊戲當機，有人急哭了。(取材自微博)
中國青少年只能周末每天打電玩一小時，卻碰到了遊戲當機，有人急哭了。(取材自微博)

中國防沉迷網遊新規上路的第一周六（9月4日）晚上，不少網友在手機遊戲「王者榮耀」微博下方留言稱，無法正常進行遊戲，許多玩家大叫「救命」，還有人因伺服器故障跟著崩潰痛哭，「王者榮耀崩了」迅速登頂微博熱搜榜。

截至6日上午，該話題閱讀突破8.5億，討論7.3萬則。不少網友猜測，可能是因為大量未成年人在規定的遊戲時間內登錄遊戲，導致伺服器異常。

據觀察者網報導，4日晚9點左右，新浪微博CEO王高飛以微博帳號「來去之間」發文吐槽稱，周末限制1小時就行了，為啥還非要8至9點？

不少網民在「王者榮耀」微博下方留言稱無法正常進行遊戲，「王者榮耀崩了」迅速登頂微...
不少網民在「王者榮耀」微博下方留言稱無法正常進行遊戲，「王者榮耀崩了」迅速登頂微博熱搜榜。此為示意圖。（路透）

當晚，王者榮耀在微博回應稱，「收到反饋，部分玩家出現排位賽、巔峰賽進入異常的問題，該問題我們正在緊急定位處理中。我們對給各位召喚師帶來的影響感到非常抱歉，同時我們也將在官網和其他官方平台為您更新處理進度，感謝您對『王者榮耀』的持續理解與支持。」

報導指，雖然王者榮耀方並未解釋服務器異常的具體原因，但剛發布的官方通知要求網遊企業嚴格限制未成年人網路遊戲時間，僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時向未成年人提供1小時服務。而4日是這份「史上最嚴防沉迷通知」實施後的第一個周末。

4日晚22時左右，王者榮耀官方發布服務器異常恢復說明稱，部分玩家出現排位賽、巔峰賽進入異常的問題已處理完成，逐步恢復。「我們對給各位召喚師帶來的影響感到非常抱歉，感謝您對《王者榮耀》的持續理解與支持。同時遊戲給所有玩家發放英雄碎片、皮膚碎片等遊戲道具和積分，作為服務器異常的補償。」

官方日前發布的通知，是中國國家新聞出版署「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，要求嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間；嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

對此，中國國家新聞出版署相關負責人表示，近期有不少家長反映，一些青少年沉迷網路遊戲，嚴重影響了正常的學習生活和身心健康，甚至導致一系列社會問題。許多家長苦不堪言，希望採取切實可行的措施，嚴格落實實名驗證，進一步限制、壓縮向未成年人提供網路遊戲服務的時段時長。

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