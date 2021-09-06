黑天鵝飛到天安門 網友聯想到北京證交所…

5日早上，一隻黑天鵝降落在天安門廣場，引發熱議。（視頻截圖）

一隻黑天鵝昨天早上誤入北京天安門 廣場，吸引民眾圍觀。牠到底是什麼來頭？引發熱議。

來源：YouTube

據北京日報報導，野生動物救護中心的專家史洋表示，「牠可能是今年剛繁殖的幼鳥，被爸媽趕出來了，誤入天安門廣場。」史洋說，黑天鵝習性如此，每年都會把孩子趕出家門，然後繁殖下一窩。

據報導，黑天鵝已被接到位於順義的救護中心，目前正由專業人員照料，狀況良好。工作人員表示，「這是一隻成年黑天鵝，身上沒有明顯外傷，我們的專業獸醫正在為牠做進一步檢查，後續會進行餵養照看。黑天鵝一般是人工養殖的比較多，我們推測它可能是周邊公園等地飛到天安門廣場的。」

黑天鵝事件，一般指非常難以預測且不尋常的事件，通常會引起市場連鎖負面反應，甚至顛覆效果。它存在於金融市場、股市、商業、經濟、個人生活等各個領域。

事件被報導後，有微博網民問，「為何疏散遊客，天鵝沒過安檢嗎？」「突破號稱『固若金湯』的低小慢飛行物防線了。」也有網民戲稱，這是「黑天鵝事件」，並問，「主何吉兇？」「難道⋯⋯」很快，這些留言全部被隱藏。

對於天安門飛來黑天鵝，推特上也出現了中文網友的熱烈討論。

有人提到，在今年1月28日的中共 政治局會議上，習近平才要求防止「黑天鵝」、「灰犀牛」事件；而近期，中共網信辦還對自媒體「違規發布」財經新聞內容進行整頓，禁止財經自媒體「唱衰」中國金融市場和中國經濟。

「結果話音剛落，黑天鵝自己落在了天安門廣場，看來經濟突然崩潰是分分鐘的事了，而且最大的不確定性，就來自北京，來自政治中心。」

也有人聯想到，9月2日，中共剛公開確認將設立北京證券交易所。他們說，「（黑天鵝）真會挑時間」、「真是諷刺」。