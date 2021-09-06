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環球影城月中開 北京祭最強監管 逾萬民宿下架

中國新聞組／北京6日電
北京環球影城酒店的功夫熊貓主題房，紅床頭，綠床單加上紅燈籠，被網民形容為「喜慶中透著一絲詭異」。（取材自觀察者網）
北京環球影城酒店的功夫熊貓主題房，紅床頭，綠床單加上紅燈籠，被網民形容為「喜慶中透著一絲詭異」。（取材自觀察者網）

北京環球影城將於20日正式開業，影城所在的北京通州區民宿業者原期盼營收能跟著沾光，不料官方突然祭出最強監管令，全面整治包括通州在內的北京民宿，造成萬餘間民宿被迫下架。有業者質疑這是官方為影城開業而做的整頓，官方則稱，只要符合要求並經審核後就能恢復上線。

位於北京通州區的環球影城將於20日正式開業，通州區近期卻有大批民宿因不合規被各平台下架，引發熱議。紅星新聞報導，這是因為北京市通州區上月22日起召開規範短租住房經營管理工作部署，會中向多家平台進行了政策宣貫，要求不合規房源需在7日內完成下架。

但查詢發現，北京區域內不僅通州，其他區的民宿在各平台均搜索無果，僅能推送周邊酒店。小豬民宿的相關負責人說，在線旅遊機構平台收到整改通知後，除了合規的鄉村民宿外，其他北京民宿都被下架。但只要能提供6項資質要求，經過平台審核後就能恢復上線。

為何民宿下架的輻射面從通州變成了全北京？據該負責人介紹，雖然上月22日通州區召開的會議是針對通州的民宿管理部署，但會上也提出了關於北京整體民宿管理整改情況，因此各大平台在執行通州民宿下架的同時，也針對全北京房源梳理和下架。該平台被下架的民宿房源已有上萬套。

此前在通州區通大家園經營民宿的劉先生，上月27日收到了平台發來的下架通知，讓他措手不及。他說，附近布局民宿的人並不在少數，一年前他所在的小區甚至出現了民宿經營者爭搶房源的現象。

劉先生說，由於小區距離環球影城僅6公里，在下架之前，即便民宿價格從200多漲到了400多，但預定從9月18日以後已經爆滿。「眼看著環球影城就要開業了，本以為能藉著這個機會掙點房租錢，現在看來要落空了」，他說。

有民宿業者質疑官方這項整治似是為影城開業而來，影城酒店的生意就獲得了「保障」；但也有民宿業者認為，這次整治是要讓民宿更加規範化運營，他們願意配合。

根據官方此前通報，在承接環球影城外溢住宿需求的基礎上，要推動精品民宿承接環球影城外溢遊客資源，帶動鄉村民宿產業發展。

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