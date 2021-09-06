北京環球影城試業 1張票炒到5000元 4黃牛被捕上熱搜

北京環球度假區將於20日盛大開園。圖為遊客5日在北京環球度假區的標誌性景觀前拍照留影。（中新社）

北京環球影城 上月20日剛開啟內測，21日就有四名倒賣「內測票」的黃牛被捕，這四名黃牛甚至上了熱搜。據報導，因北京環球影城內測僅向特定人士開放，大批未受邀民眾想先睹為快，紛紛搶買「內測票」，使票價被炒到一張5000至6000元（人民幣，下同），9月試運營門票也喊到3000元。

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北京環球影城（北京環球度假區）上月宣布於本月1日起正式開園試運行，消息一出，當天就刷爆朋友圈、衝上熱搜。電商在線報導，有影迷說，自己從去年就開始蹲守開園消息，但因為疫情多次跳票，早已經迫不及待，如今終於等到內測和試運行， 「誰都拉不住我」。

迅速擴張的消費需求，加上影城通告，門票暫時不會公開銷售，目前只有受邀客人可以進入度假區，使得北京環球影城的「內測票」和「預售票」都被搶到一票難求。受邀內測開啟僅一天，就有四名黃牛因為倒賣內測資格被拘留，相關話題竟還衝上了熱搜。

據北京通州警方通報，四人以1000元至5000元不等的價格，倒賣北京環球影城內部測試體驗資格，因擾亂正常經營秩序，四人已被行政拘留。

北京環球影城相關門票究竟有多夯？報導引述一位影迷說，從去年雙11，環球影城在飛豬旗艦店低調開賣「優先購票權權益包」被民眾瘋搶，當時就出現黃牛；直至影城宣布內測及試運行日期後，內測門票頓時被炒到5000元以上，9月的試運行門票也在3000元以上。這位影迷買的是沒有綁定的內測票， 「定金1500元，我買來是6000元」。

對照美國環球影城票價約1000元，日本、新加坡 環球影城的門票約300至400元，北京環球影城相關門票的黃牛價令人咋舌。

除了門票，影城的周邊紀念商品也大賣，一位業內人士透露，環球影業天貓旗艦店上月22日開業至今，其中賣的最好的一款小黃人盲盒售價59元，已有442人付款。

北京環球影城一期工程由主題公園、環球城市大道以及兩家度假酒店組成，是世界第五個、亞洲第三個環球影城主題公園，也是迄今規模最大的環球影城主題公園，面積是新加坡環球影城的五倍。報導說，北京環球影城年接待遊客數量預計約1500萬至2000萬人次，成熟後每年營業額估計約250億元至300億元，回本周期大約在四年左右。