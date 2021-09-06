我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中鍘流量明星 「餘生」被官宣撤檔 肖戰稱理解

中國新聞組／北京6日電
肖戰、楊紫主演電視劇「餘生，請多指教」突撤檔。（取材自微博）
肖戰、楊紫主演電視劇「餘生，請多指教」突撤檔。（取材自微博）

湖南衛視昨天下午發布微博，官宣撤檔「餘生，請多指教」，之前「整肅流量明星」的傳言終於成了現實，看來有關部門確實在「打壓」頂級流量了（此劇男女主角肖戰和楊紫都是頂級流量明星）。官宣撤檔後，肖戰發文表示理解，並希望「大家繼續響應『清朗』行動的號召」。

來源：YouTube

湖南衛視昨天宣布「餘生，請多指教」改檔：因頻道編排調整，原定9月8日上檔的電視劇「餘生，請多指教」暫停播出，後續劇場排播信息將另行發布，感謝您的關注。

這部根據同名小說改編的都市情感劇，由楊紫和肖戰擔任主演，講述了音樂系大三學生林之校因父親生病住院，與父親的主刀醫生顧魏邂逅並相愛的故事。

浪漫的題材，高話題度的主演，極具爆款潛力的「餘生，請多指教」早在2019年就已殺青，卻遲遲未能播出，一拖再拖硬生生「磨」到了今年暑期檔後的開學檔期上線。連主演楊紫都曾在官宣定檔日時評論留言大哭的表情包。

據悉，自2019年「餘生，請多指教」殺青後就頻頻傳來定檔開播的消息，早在2020年，就一直有網友爆料各種時間，令期待的粉絲們一等再等。在粉絲們的翹首以盼下終於在今年8月等來了官方的定檔通知，但在定檔消息傳出沒多久後，又有網友爆料稱原定於9月8日播出的「餘生，請多指教」撤檔了。如今，湖南衛視官宣該劇撤檔，再次引發熱議。

「餘生，請多指教」是肖戰因「陳情令」暴紅後接拍的第一部電視劇，本該去年暑假播出的，但因為「227事件」的影響，肖戰被抵制了，於是該劇沒法播出。雖然「斗羅大陸」、「狼殿下」播出了，但前者是肖戰暴紅前拍攝的，後者是配角，戲分不多。

楊紫在2019年夏天也因為一部電視劇暴紅──「親愛的，熱愛的」，隨後播出了「我的莫格利男孩」、「我的時代，你的時代」。前者是楊紫暴紅前接拍的，後者是客串，戲分不多。所以，肖戰和楊紫的命運太相似了，他們都期待「餘生，請多指教」能播出。

「餘生，請多指教」撤檔，肖戰和楊紫都很倒楣，但楊紫更倒楣一些，因為她主演的「青簪行」有可能永遠無法播出，因為該劇男主角是那個吳姓男星。非著名娛評人吳清功指出：「餘生，請多指教」只是撤檔，不是禁播，未來還有機會與大家見面。

劇場 小說 微博

上一則

鹿晗捲「辱華」 急切割瑞士名表

下一則

限籍令瘋傳 謝霆鋒：退加拿大籍 表態「我是中國人」

延伸閱讀

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
延禧攻略深情傅恆脱古裝 許凱戴上寶格麗原來是時尚底

延禧攻略深情傅恆脱古裝 許凱戴上寶格麗原來是時尚底
開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

熱門新聞

趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著