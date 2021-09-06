中鍘流量明星 「餘生」被官宣撤檔 肖戰稱理解

肖戰、楊紫主演電視劇「餘生，請多指教」突撤檔。（取材自微博）

湖南衛視昨天下午發布微博 ，官宣撤檔「餘生，請多指教」，之前「整肅流量明星」的傳言終於成了現實，看來有關部門確實在「打壓」頂級流量了（此劇男女主角肖戰和楊紫都是頂級流量明星）。官宣撤檔後，肖戰發文表示理解，並希望「大家繼續響應『清朗』行動的號召」。

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湖南衛視昨天宣布「餘生，請多指教」改檔：因頻道編排調整，原定9月8日上檔的電視劇「餘生，請多指教」暫停播出，後續劇場 排播信息將另行發布，感謝您的關注。

這部根據同名小說 改編的都市情感劇，由楊紫和肖戰擔任主演，講述了音樂系大三學生林之校因父親生病住院，與父親的主刀醫生顧魏邂逅並相愛的故事。

浪漫的題材，高話題度的主演，極具爆款潛力的「餘生，請多指教」早在2019年就已殺青，卻遲遲未能播出，一拖再拖硬生生「磨」到了今年暑期檔後的開學檔期上線。連主演楊紫都曾在官宣定檔日時評論留言大哭的表情包。

據悉，自2019年「餘生，請多指教」殺青後就頻頻傳來定檔開播的消息，早在2020年，就一直有網友爆料各種時間，令期待的粉絲們一等再等。在粉絲們的翹首以盼下終於在今年8月等來了官方的定檔通知，但在定檔消息傳出沒多久後，又有網友爆料稱原定於9月8日播出的「餘生，請多指教」撤檔了。如今，湖南衛視官宣該劇撤檔，再次引發熱議。

「餘生，請多指教」是肖戰因「陳情令」暴紅後接拍的第一部電視劇，本該去年暑假播出的，但因為「227事件」的影響，肖戰被抵制了，於是該劇沒法播出。雖然「斗羅大陸」、「狼殿下」播出了，但前者是肖戰暴紅前拍攝的，後者是配角，戲分不多。

楊紫在2019年夏天也因為一部電視劇暴紅──「親愛的，熱愛的」，隨後播出了「我的莫格利男孩」、「我的時代，你的時代」。前者是楊紫暴紅前接拍的，後者是客串，戲分不多。所以，肖戰和楊紫的命運太相似了，他們都期待「餘生，請多指教」能播出。

「餘生，請多指教」撤檔，肖戰和楊紫都很倒楣，但楊紫更倒楣一些，因為她主演的「青簪行」有可能永遠無法播出，因為該劇男主角是那個吳姓男星。非著名娛評人吳清功指出：「餘生，請多指教」只是撤檔，不是禁播，未來還有機會與大家見面。