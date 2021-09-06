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只短短10天 中疫苗接種「從20億到21億劑次」

中國新聞組／北京6日電
中國國家衛健委宣布，中國累計接種新冠疫苗已突破21億劑次。圖為北京一處展示的國產疫苗。(美聯社)
中國國家衛健委宣布，中國累計接種新冠疫苗已突破21億劑次。圖為北京一處展示的國產疫苗。(美聯社)

國家衛健委5日發布，截至2021年9月4日，中國累計接種新冠病毒疫苗已突破21億劑次。先前有媒體報導，中共中央要求10月底前完成11億人疫苗接種。

中新社旗下微博國是直通車指出，從20億劑次到21億劑次，實現這個數字只用了短短10天時間。

財新網報導，據國家衛健委通報，截至4日24時，31個省分和新疆兵團累計確診病例9萬5010例，比前一日新增確診病例28例，均為境外輸入病例（上海9例，雲南9例，廣東4例，天津2例，內蒙古2例，北京1例，四川1例）。

中央社報導，南充市新聞網曾報導，四川副省長楊興平7月19日主持會議，會上強調，「各地要提高政治站位，清醒認識疫苗接種形勢任務」，並表示中共中央、國務院高度重視疫苗接種，總書記習近平親自審定了下半年疫苗接種實施方案。

報導指出，中共中央做出今年10月底前完成11億人疫苗接種的重大決策部署，按照要求，適齡無禁忌症人群「願接盡接」調整為「應接盡接」，接種人群將覆蓋中國總人口的78%，12歲以上人群接種率將達到91.2%。

中國目前施打的都是國產疫苗。一方面，中央部會強調居民沒有接種疫苗的法律義務，接種疫苗遵循「知情同意自願」的原則；但另一方面，各地方仍不時傳出強制接種疫苗的情況，譬如將不接受疫苗接種與個人誠信紀錄掛勾，或是限制未接種者進入某些場所等。

疫苗 中國 中共

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